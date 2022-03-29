Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kişi, annesini rahatsız eden adamı iki yerinden bıçakladı. Bıçaklanan ve feci şekilde darp edilen adam hastaneye kaldırılırken şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, Türkmen Mahallesi Ünlü Sokak üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aşırı alkollü olduğu ileri sürülen E.K., Ünlü Sokak üzerinde bulunan A.G. isimli kadının evine geldi. Evinin önüne geldiği ve A.G.'yi telefonla aradığı iddia edilen E.K., kadını dışarı çağırdı. Oğlunun evde olduğunu ve gitmesi gerektiğini söyleyen kadın, alkollü adamı bir türlü ikna edemedi. Bu sırada bağırış seslerini duyan A.G.'nin oğlu A.K., iddiaya göre mutfaktan bir bıçak alarak E.K.'nin yanına gitti. Aralarında sözlü tartışma başlayan ikili bir anda kavgaya tutuştu. İddiaya göre A.K., kapısına dayanan E.K.'yi göğsünden ve karnından bıçakla yaraladı. Hıncını alamayan genç E.K.'yi feci şekilde darp etti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Ağır yaralanan E.K., ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen A.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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