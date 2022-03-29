Yemek pişirmek isterken 80 dönümlük araziyi yaktığı iddia edilen şahıs tutuklandı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.



Geçtiğimiz gün Efeler’in Umurlu Musluca Mahallesi Teke Deresi mevkiinde meydana gelen orman yangının ardından kolluk kuvvetleri konu ile ilgili çalışma başlattı. Yangında 80 dönümlük arazi yok olurken, jandarma konuya ilişkin 1 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda yangına sebebiyet verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan 47 yaşındaki H.M. işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Yemek pişirmek için ateş yaktığını söyleyen H.M., 80 dönümlük arazinin yanmasına sebep olurken, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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