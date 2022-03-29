Market hırsızları yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir marketten hırsızlık olayına karışan iki şüpheli polisin yaptığı çalışma ile kısa süre içinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, üç gün önce Turan Mahallesi’nde bir markete giren hırsızlar, market içerisinde bulunan birçok ürünü çalarak kayıplara karışmıştı. Nazilli polisinin yaptığı yoğun çalışmalar sonucunda şüpheli şahısların çok sayıda hırsızlık kaydı bulunan H.T ve E.Ç olduğunu öğrendi. Şüpheli şahıslardan yerini tespit eden polis ekipleri, şahısların kaldığı aparta sabaha karşı operasyon yaparak şüpheli şahısları gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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