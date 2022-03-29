Aydın Büyükşehir Belediyesi '23 Nisan' temalı resim yarışması düzenlenecek

Aydın Büyükşehir Belediyesi, geleceğimiz olan çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu, ulusal değerlerimizi, milli duygularımızı güçlendirmek, çocukların yeteneklerini ortaya çıkarmalarını sağlamaktır amacıyla ödüllü resim yarışması düzenliyor.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konusunda yapılacak olan resimlerin katılacağı yarışmaya; Aydın’da ikamet eden okul öncesi (36 yaş) ile ilkokul ve ortaokul öğrencileri eser gönderebilecek. Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllere kategorilerine göre ödüller verilecek. Bu çervede, okul öncesi kategorisinde dereceye giren 'en iyi ilk 10 katılımcıya takip özellikli akıllı çocuk saati, en iyi ikinci 10 katılımcıya beceri ve zeka oyun seti, sonraki 20 katılımcıya malzemeli resim çantası' ödülü verilecek. İlkokul kategorisinde dereceye giren, 'en iyi ilk 5 katılımcıya tablet bilgisayar, en iyi ikinci 5 katılımcıya bisiklet, sonraki 10 katılımcıya satranç takımı' ödül olarak verilecek. Ortaokul kategorisinde dereceye giren 'en iyi ilk 5 katılımcıya tablet bilgisayar, en iyi ikinci 5 katılımcıya bisiklet, sonraki 10 katılımcıya kelime üretme oyunu' ödül olarak verilecek.



Son başvuru 20 Nisan 2022

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu çocukların hayal dünyalarını ve duygularını resmedecekleri çok güzel eserlerin çıkacağına inandığını belirterek, tüm Aydınlı çocukları yarışmaya katılmaya davet etti. Katılımcılar, eserlerini 20 Nisan 2022 Çarşamba günü mesai bitimine kadar, Aydın Büyükşehir Belediyesinin belirlemiş olduğu adrese kargoyla veya elden teslim edecekler. Yarışma hakkında detaylı bilgiye 444 40 09’dan ve www.aydin.bel.tr adresinden ulaşabilecek.

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