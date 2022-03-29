Binanın çatı katında çıkan yangın korkuttu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Binanın çatı katında çıkan yangın korkuttu

İHA

Binanın çatı katında çıkan yangın korkuttu

Didim'de bir aparmanın çatı katında yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile söndürüldü.
yangın saat 14:45 sıralarında Çamlık Mahallesi Çağlar Caddesi üzerinde bulunan Duygu Apartmanı'nın çatı katında çıktı. Binanın çatı katından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu emniyet ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim itfaiye Amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yangın sebebiyle çevrede kısa süreli korkulu anlar yaşandı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Didim'de minikler yetişkinlere örnek odlu
YEREL HABERLER Didim'de minikler yetişkinlere örnek odlu
Aydın Büyükşehir Belediyesi '23 Nisan' temalı resim yarışması düzenlenecek
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi '23 Nisan' temalı resim ...
Kuşadası’ndan 'Yaşasın Tiyatro' sesleri yükseldi
YEREL HABERLER Kuşadası’ndan 'Yaşasın Tiyatro' sesleri yükseldi
'Duygumun İzdüşümü' resim sergisi açıldı
YEREL HABERLER 'Duygumun İzdüşümü' resim sergisi açıldı
Muğla Oda ve Borsa Başkanları istişare toplantısında buluştu
YEREL HABERLER Muğla Oda ve Borsa Başkanları istişare toplantısında ...
ADÜ Recep Tayyip Erdoğan Engelli Dostu Kütüphanesi bahçesinde kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi
YEREL HABERLER ADÜ Recep Tayyip Erdoğan Engelli Dostu Kütüphanesi ...
ADÜ'de 'Kariyerin Senin Yolculuğun' semineri gerçekleştirildi
YEREL HABERLER ADÜ'de 'Kariyerin Senin Yolculuğun' semineri ...
Didim MYO, Efeler Gastronomi Festivali’nde ADÜ'yü temsil etti
YEREL HABERLER Didim MYO, Efeler Gastronomi Festivali’nde ADÜ'yü ...
Nazilli’de Kültür Sanat ve Edebiyat Festivali’ne yoğun ilgi
YEREL HABERLER Nazilli’de Kültür Sanat ve Edebiyat Festivali’ne ...
Minik eller, fidanları toprakla buluşturdu
YEREL HABERLER Minik eller, fidanları toprakla buluşturdu
ADÜ Rektörü Aldemir, Milletvekili Posacı'yı ağırladı
YEREL HABERLER ADÜ Rektörü Aldemir, Milletvekili Posacı'yı ağırladı
Soğutmanın uzmanı Uğur, yeni ürünü UPR 1500’ü piyasaya sürdü
YEREL HABERLER Soğutmanın uzmanı Uğur, yeni ürünü UPR 1500’ü ...
Trap atışları şampiyonasında Türkiye birincisi Köşk’ten çıktı
YEREL HABERLER Trap atışları şampiyonasında Türkiye birincisi ...
Kaymakam Şahin öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Kaymakam Şahin öğrencilerle buluştu
Alinda Antik Kenti bakanlıktan gelecek müjdeli haberi bekliyor
YEREL HABERLER Alinda Antik Kenti bakanlıktan gelecek müjdeli haberi ...
Başkan Atay yeni projelerini açıkladı
YEREL HABERLER Başkan Atay yeni projelerini açıkladı
Didim Devlet Hastanesi’nin altyapısı güçleniyor
YEREL HABERLER Didim Devlet Hastanesi’nin altyapısı güçleniyor
Market hırsızları yakalandı
YEREL HABERLER Market hırsızları yakalandı
Yemek pişirmek isterken 80 dönümlük araziyi yaktığı iddia edilen şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Yemek pişirmek isterken 80 dönümlük araziyi yaktığı ...
Nazilli’de 250 gram uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Nazilli’de 250 gram uyuşturucu ele geçirildi
Annesini rahatsız eden adamı iki yerinden bıçakladı
YEREL HABERLER Annesini rahatsız eden adamı iki yerinden bıçakladı
Yemek ısıtmak isterken ormanı yakan çiftçi tutuklandı
YEREL HABERLER Yemek ısıtmak isterken ormanı yakan çiftçi tutuklandı
Vali Aksoy, mehteranları ağırladı
YEREL HABERLER Vali Aksoy, mehteranları ağırladı
İş yerinde ticareti ve evde beslenmesi yasak 17 sincap ele geçirildi
YEREL HABERLER İş yerinde ticareti ve evde beslenmesi yasak 17 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.