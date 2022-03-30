Başkan Erol, Sandıklı’da incelemelerde bulundu

Aydın’ın Buharkent ilçesinin jeotermal kaynaklarla ısıtılması ve jeotermal seracılığın geliştirilmesi için çalışmalarını hızlandıran Belediye Başkanı Mehmet Erol, jeotermal seracılıkta marka olma yolunda hızla ilerleyen Afyon’un Sandıklı ilçesine inceleme gezisi düzenledi.

Başkan Erol düzenlenen gezi ile ilgili olarak, “Jeotermal Isıtma Termal Turizm Ticaret Seracılık Müdürü Muzaffer Bahadırhan Seyman ile birlikte, jeotermal ısıtmalı teknolojik seranın ısıtılması, konutların ısıtılması, sebze meyve kurutma tesisini inceleme fırsatı bulduk. Buharkent’e kazandıracağımız Jeotermal Isıtma Projesi ile Türkiye’deki doğalgaz fiyatlarına göre yarı yarıya tasarruf sağlayacağız. İlk hedefimiz 3 bin 800 konutu ısıtmak olacak. 2022’nin sonuna kadar siz değerli halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.

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