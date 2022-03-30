Germencik Kaymakamlığı yeni yerinde hizmete başladı

Germencik Kaymakamlığı, yeni yapılacak hükümet konağı oluncaya kadar Germencik Belediyesi tarafından tahsis edilen Kültür Evi’ne taşındı.



Aydın’ın Germencik ilçesi Kent Meydanı’nda bulunan Kültür Evi’ne taşınan Germencik Kaymakamlığı, yeni yerinde hizmet vermeye başladı. Germencik Belediyesi, meclis kararı ile 5 yıllığına ücretsiz olarak belediyeye ait Kültür Evi’ni Germencik Kaymakamlığı’nın kullanımı için tahsis etti. Yer tesliminin ardından kaymakamlık yeni yerinde hizmet vermeye başladı. Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş ise yeni hükümet konağı yapılana kadar hizmet verecek olan kaymakamlığı ziyaret ederek Kaymakam Turgay Gülenç ile görüştü.



Yeni hizmet binasının hayırlı olmasını dileyen Başkan Öndeş “Kent Meydanı’nda bulunan Kültür Evi'ne taşınan kaymakamlık binasını ziyaret ederek yeni makamında İlçe Kaymakamımız Turgay Gülenç ile bir araya geldik, kendisine hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Yeni kaymakamlık binamızın başta Kaymakamımız Gülenç olmak üzere ilçemiz ve halkımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

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