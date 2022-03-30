Nazilli Belediyespor - Uşak Spor: 0-1

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Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

STAT: Nazilli İlçe

HAKEMLER: Ömer Faruk Turtay (xx), Süleyman Yavaşoğlu (xx), Şafak Nalbantoğlu (xx)

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (x) Ebu Sıddık (x), Hasan Yurtseven (x), Cenk (x), Mert Er (xx), Onur (x), Aytaç (x) (Dk. 76 Ömer x), Selçuk (x), Bünyamin Cesur (x) (Dk. 67 Fatih x), Mert Çapar (xx), Ahmet (x) (Dk. 89 Mehmet)

UŞAK SPOR: Umut (xxx) Mete (xx), Şamil (xx), Berkay Samancı (xxx), İbrahim Şirin (xxx) (Dk. 90 Berkay Özer), Resul (xx) (Dk. 77 Sertan xx), Mehmet (xxx), Emre Can (xx), Muhammed Fatih (xxx), Alperen Soysal (xx) (Dk. 63 Murad Han xx), Yasin (xxx)

GOL: Dk. 38 Yasin (Uşak Spor)

SARI KARTLAR: Aytaç, Bünyamin Cesur, Selçuk, Ebu Sıddık (Nazilli Belediyespor), Muhammed, İbrahim Şirin, Sertan (Uşak Spor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 32'nci hafta mücadelesinde Uşak Spor deplasmanda çıktığı Ege derbisinde Nazilli Belediyespor'u 1-0 mağlup etti. Uşak Spor'un golünü 38'inci dakikada Yasin Ozan kaydetti. Üç maçlık galibiyet özlemi sona eren Uşak Spor 37 puana ulaşırken, kırmızı-siyahlı takımın başında ikinci maçına çıkan teknik direktör Ümit Karan galibiyetle tanıştı. Üç maçlık galibiyet serisi sona eren Nazilli temsilcisi ise 40 puanda kalıp Play-Off yarışında yara alırken, siyah-beyazlılarda teknik patron Taner Öcal 3'te 3 yaptıktan sonra yenilgiyle tanıştı.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

2022-03-30 16:09:35



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