Aydın’da toz taşınımı bekleniyor

Aydın’da yarından itibaren Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre 31 Mart 2022 Perşembe ve 01 Nisan Cuma günleri bölgemizde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı beklenmektedir. Halen Kuzey Afrika üzerinde bulunan alçak basınç merkezinin Avrupa üzerine hareketi ile birlikte özellikle yüksek seviyelerde toz taşınımı görüleceği tahmin edilmektedir. Toz taşınımı sebebiyle meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış ihtimali olan yerlerde ise çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı uyarı ve hava tahmin raporlarının dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir” denildi.

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