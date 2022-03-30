Kuşadası'ndaki mezarlıklarda bakım ve onarım çalışması yapılıyor

Kent genelindeki mezarlıklarda bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdüren Kuşadası Belediyesi, yaklaşan Ramazan ayı dolayısıyla çalışmalarını yoğunlaştırdı.



Yıl boyunca kent genelindeki mezarlıklarda düzenli bakım çalışması yürüten Kuşadası Belediyesi Mezarlık İşleri Amirliği’ne bağlı ekipler, Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala çalışmalarına hız verdi. Kuşadası’nın farklı mahallelerinde bulunan 12 mezarlıkta detaylı temizlik, ilaçlama, ağaç budama ve yabani ot kesimi çalışması yürüten ekipler ayrıca mezarlıklardaki yürüyüş yollarının kırılan ve eskiyen parke taşlarını yenileriyle değiştiriyor. Ramazan Bayramı arifesine kadar yoğun bir şekilde devam edecek çalışmalarla mezarlıklar yakınlarının kabrini ziyaret etmek isteyen vatandaşlar için hazırlanacak.



Kuşadası Belediyesi Mezarlık İşleri Amiri Gökhan Sövüt, “Her gün yüzlerce hemşehrimizin ziyaret ettiği mezarlıklarımızın daha temiz ve düzenli olması için bakım ve onarım çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Vatandaşlarımız ebediyete intikal eden yakınlarını her zaman temiz ve bakımlı mezarlıklarda ziyaret edebilecekler” diye konuştu.

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