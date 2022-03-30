Aydın polisinin 1 haftalık karnesi göz doldurdu

Vatandaşların güvenliği için çalışmalarına aralıksız devam eden Aydın polisinin son 1 haftalık karnesi göz doldurdu. Suçlulara göz açtırmayan asayiş ekipleri 1 hafta içerisinde çeşitli suçlardan aranan 73 şahsı yakaladı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince son 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda, aralarında silahla yağma, kasten yaralama ve hırsızlık gibi suçlardan 24 yıl, 15 yıl ve 13 yıl cezası olan şahısların da bulunduğu toplam 73 aranan şahıs yakalandı. 3’ü suçüstü olmak üzere 11 hırsızlık şüphelisi de yakalanırken, bu şahısların karıştığı 35 hırsızlık olayı da aydınlatıldı.

Fuhuşla mücadele çerçevesinde 4 farklı adrese operasyon düzenlenirken, fuhuş yaptığı tespit edilen 9 şahıs yakalandı. fuhuş yapıldığı tespit edilen 3 ev ise mühürlendi. Ayrıca kumar oynadığı tespit edilen 6 şahsa 7 bin 276 TL idari para cezası uygulanırken, işyeri sahibi hakkında da adli işlem yapıldı.

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