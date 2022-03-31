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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın’da İl Engelliler Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

İHA

Aydın’da İl Engelliler Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Aydın nüfusuna oranı yüzde 3.4 olan yaklaşık 39 bin engelli bireyin hayatı kolaylaştırmak amacıyla Aydın İl Engelliler Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

Engelli bireylerin hayatını kolaylaştırabilmek amacıyla gerçekleştirilen İl Engelliler Koordinasyon Toplantısı, Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirildi. İlgili kamu kurum, STK ve dernek yöneticilerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda engellilere yönelik hizmetler anlatıldı. Aydın’da yaşayan tüm engelli vatandaşların toplumsal fırsatlardan eşit şekilde faydalanmasını sağlamak, engelli ailelerinin gündelik yaşantılarını kolaylaştırmak ve mevcut sıkıntıların çözümlenmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen toplantıda STK ve dernek yöneticilerinin talep ve çözüm önerileri de görüşüldü.

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