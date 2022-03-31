Park halindeki minibüste yangın çıktı

Aydın’ın Nazilli ilçesindeki yangında park halindeki iki minibüsten biri tamamen diğeri ise kısmen yandı.

Yangın, Nazilli’de Kurtuluş Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 35 AFN 716 plakalı minibüs henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın önde bulunan 09 CFG 36 plakalı minibüse de sıçradı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli İtfaiye Amirliği ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek minibüsteki alevleri söndürdü. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.