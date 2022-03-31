"Kadın Sağlığı Eğitim Projesi" Didim'de tanıtıldı

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Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy’un koordinatörlüğünde kadınların sağlığını korumak ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla hayata geçirilen 'Kadın Sağlığı Eğitim Projesi'nin tanıtım toplantısı Didim’de gerçekleştirildi.



Didim Nurullah Kocabıyık Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya; Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy, Didim Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit ve eşi Mehtap Yiğit, İlçe Garnizon Komutanı Albay Ali Saçan, İlçe Emniyet Müdürü Yunus Dinç, İlçe Jandarma Komutanı K. Yzb. Mustafa Gani Solak, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Gülnur Saruhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sait Üstündağ, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Raziye Özge Savan, Didim Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ethem Bilgiç, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.



Konuşmaların ardından Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Gülnur Saruhan, meme kanseri, rahim ağzı kanseri, kanserde erken teşhisin önemi, sağlıklı beslenme, kadına yönelik şiddet vb. kadın sağlığı ile ilgili eğitim sunumu gerçekleştirdi ve soruları cevaplandırdı.

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