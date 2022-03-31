Aydın'ın örnek uygulamasına Muğla talip oldu

Aydın’da ülke genelinde örnek teşkil eden Engelli ve Süreğen Hastalıklar Bilgi Yönetim Sistemi, engelli ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya devam ederken Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen projeye Muğla talip oldu.



Aydın’da yaşayan engelli ve kronik hastalığı olan bireylerin, veri entegrasyonunun sağlanarak, sosyal hizmetlerden faydalanmalarını kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen Engelli ve Süreğen Hastalıklar Bilgi Yönetim Sistemi tam kapasite hizmet vermeye devam ediyor. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un talimatı ve başkanlığında Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nün koordinasyonunda hazırlanan Engelli ve Süreğen Hastalıklar Bilgi Yönetim Sistemi sayesinde tüm engelli bireylerin devletin sunduğu imkanlardan daha iyi yararlanmaları sağlanacak. Örnek proje ile Aydın nüfusuna oranı yüzde 3.4 olan yaklaşık 39 bin engelli bireyin hayatı kolaylaştırılırken, bölgesel yoğunluk haritalarıyla da koruyucu ve önleyici akademik çalışmalar yapılabilecek.



Bu çerçevede uygulanan sistem ülke geneline de örnek teşkil etmeye devam ederken, Muğla’dan gelen heyet ise adeta projeye talip oldu. Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Muğla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Muğla İl Sağlık Müdürlüğü’nden gelen heyeti ağırlarken engelli veri bankasını tanıttı.



Hedeflerinin örnek projeyi ülke geneline yaymak olduğunu ifade eden Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, önümüzdeki günlerde Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenecek HIMSS Bilişim Toplantısı'nda projeyi ülke geneline tanıtacak.



Muğla’ya sistem ile ilgili eğitim desteği vereceklerini ifade eden Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz; “Yaklaşık 2 buçuk yıldır, Aydın Valimiz Hüseyin Aksoy’un talimatlarıyla hazırlanan ve geçtiğimiz Aralık ayında da Valimiz tarafından tanıtımı yapılan, ülke genelinde örnek teşkil edecek Engelli ve Süreğen Hastalıklar Bilgi Yönetim Sistemi ile birlikte il genelindeki engelli ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların tüm verileri ilgili kurumlar tarafından toplanılarak tek veri havuzunda birleştirildi. Engelli ve Süreğen Hastalıklar Bilgi Yönetim Sistemi’nde toplanan veriler neticesinde tüm engelli bireylerin devletin engelli bireylere yönelik çok sayıda ve çeşitlilikte hizmet imkânlarından daha iyi yararlanmaları noktasında vatandaşların hayatını kolaylaştırdı. İlimizde uygulanan bu örnek projenin ülkemiz genelinde uygulanmasında öncü olmak adına ilk olarak bugün Muğla İl Sağlık Müdürlüğü ve Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü yetkililerine oldukça verimli geçen bir tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Projeyle ilgili gerekli eğitim desteği isteyen illerimize de müdürlüğümüz tarafından verilecektir. Hedefimiz örnek uygulamayı ülke geneline yaymak ve engellilerin hayatını kolaylaştırmak olacaktır. Ayrıca en önemlisi ise bu projemizi Sağlık Bakanlığımız tarafından önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan HIMSS Bilişim Toplantısı’nda da tanıtacağız” dedi.



Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen ziyarete İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz’ün yanı sıra Aydın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Sayın Ömer Turan, Muğla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Osman Toprakçı, İl Müdür Yrd. Özgür Kırmızıtaş, Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Eriş Başaran Akça, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Ahmet Demiral, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Reha Arsan ve Destek Hizmetleri Başkanı Selim Özen katıldı. Sağlık Bilgi Sistemleri personelleri Mehmet Ali Koşum, Muharrem Çocuk ve Alptekin Şahin tarafından da Engelli Bilgi Bankası Projesi ile ilgili sunum gerçekleştirdi.

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