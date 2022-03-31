Aydın'ın örnek uygulamasına Muğla talip oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın'ın örnek uygulamasına Muğla talip oldu

İHA

Aydın'ın örnek uygulamasına Muğla talip oldu

Aydın’da ülke genelinde örnek teşkil eden Engelli ve Süreğen Hastalıklar Bilgi Yönetim Sistemi, engelli ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya devam ederken Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen projeye Muğla talip oldu.

Aydın’da yaşayan engelli ve kronik hastalığı olan bireylerin, veri entegrasyonunun sağlanarak, sosyal hizmetlerden faydalanmalarını kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen Engelli ve Süreğen Hastalıklar Bilgi Yönetim Sistemi tam kapasite hizmet vermeye devam ediyor. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un talimatı ve başkanlığında Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nün koordinasyonunda hazırlanan Engelli ve Süreğen Hastalıklar Bilgi Yönetim Sistemi sayesinde tüm engelli bireylerin devletin sunduğu imkanlardan daha iyi yararlanmaları sağlanacak. Örnek proje ile Aydın nüfusuna oranı yüzde 3.4 olan yaklaşık 39 bin engelli bireyin hayatı kolaylaştırılırken, bölgesel yoğunluk haritalarıyla da koruyucu ve önleyici akademik çalışmalar yapılabilecek.

Bu çerçevede uygulanan sistem ülke geneline de örnek teşkil etmeye devam ederken, Muğla’dan gelen heyet ise adeta projeye talip oldu. Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Muğla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Muğla İl Sağlık Müdürlüğü’nden gelen heyeti ağırlarken engelli veri bankasını tanıttı.

Hedeflerinin örnek projeyi ülke geneline yaymak olduğunu ifade eden Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, önümüzdeki günlerde Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenecek HIMSS Bilişim Toplantısı'nda projeyi ülke geneline tanıtacak.

Muğla’ya sistem ile ilgili eğitim desteği vereceklerini ifade eden Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz; “Yaklaşık 2 buçuk yıldır, Aydın Valimiz Hüseyin Aksoy’un talimatlarıyla hazırlanan ve geçtiğimiz Aralık ayında da Valimiz tarafından tanıtımı yapılan, ülke genelinde örnek teşkil edecek Engelli ve Süreğen Hastalıklar Bilgi Yönetim Sistemi ile birlikte il genelindeki engelli ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların tüm verileri ilgili kurumlar tarafından toplanılarak tek veri havuzunda birleştirildi. Engelli ve Süreğen Hastalıklar Bilgi Yönetim Sistemi’nde toplanan veriler neticesinde tüm engelli bireylerin devletin engelli bireylere yönelik çok sayıda ve çeşitlilikte hizmet imkânlarından daha iyi yararlanmaları noktasında vatandaşların hayatını kolaylaştırdı. İlimizde uygulanan bu örnek projenin ülkemiz genelinde uygulanmasında öncü olmak adına ilk olarak bugün Muğla İl Sağlık Müdürlüğü ve Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü yetkililerine oldukça verimli geçen bir tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Projeyle ilgili gerekli eğitim desteği isteyen illerimize de müdürlüğümüz tarafından verilecektir. Hedefimiz örnek uygulamayı ülke geneline yaymak ve engellilerin hayatını kolaylaştırmak olacaktır. Ayrıca en önemlisi ise bu projemizi Sağlık Bakanlığımız tarafından önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan HIMSS Bilişim Toplantısı’nda da tanıtacağız” dedi.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen ziyarete İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz’ün yanı sıra Aydın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Sayın Ömer Turan, Muğla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Osman Toprakçı, İl Müdür Yrd. Özgür Kırmızıtaş, Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Eriş Başaran Akça, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Ahmet Demiral, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Reha Arsan ve Destek Hizmetleri Başkanı Selim Özen katıldı. Sağlık Bilgi Sistemleri personelleri Mehmet Ali Koşum, Muharrem Çocuk ve Alptekin Şahin tarafından da Engelli Bilgi Bankası Projesi ile ilgili sunum gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Didim’de gırgır tekneleri denetlendi
YEREL HABERLER Didim’de gırgır tekneleri denetlendi
"Kadın Sağlığı Eğitim Projesi" Didim'de tanıtıldı
YEREL HABERLER "Kadın Sağlığı Eğitim Projesi" Didim'de tanıtıldı
Park halindeki minibüste yangın çıktı
YEREL HABERLER Park halindeki minibüste yangın çıktı
Aydın’da İl Engelliler Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Aydın’da İl Engelliler Koordinasyon Kurulu toplantısı ...
8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli bekçilere yakalandı
YEREL HABERLER 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli ...
Aydın polisinin 1 haftalık karnesi göz doldurdu
YEREL HABERLER Aydın polisinin 1 haftalık karnesi göz doldurdu
Söke İlçe Güvenlik Kurulu’nun gündemi üniversite güvenliği oldu
YEREL HABERLER Söke İlçe Güvenlik Kurulu’nun gündemi üniversite ...
Söke Belediyespor U18 Kız Basketbol Takımı Anadolu Şampiyonası'na davet edildi
YEREL HABERLER Söke Belediyespor U18 Kız Basketbol Takımı Anadolu ...
ADÜ'de ‘Nasılsın? Teknoloji ve Bağımlılık’ konulu söyleşi gerçekleşti
YEREL HABERLER ADÜ'de ‘Nasılsın? Teknoloji ve Bağımlılık’ konulu ...
Başkan Kaplan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Başkan Kaplan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı
Kuşadası'ndaki mezarlıklarda bakım ve onarım çalışması yapılıyor
YEREL HABERLER Kuşadası'ndaki mezarlıklarda bakım ve onarım ...
Ziraat Fakültesi öğrencileri doğa yürüyüşü gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Ziraat Fakültesi öğrencileri doğa yürüyüşü ...
Devrilen motosikletin kasksız sürücüsü yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Devrilen motosikletin kasksız sürücüsü yaşamını ...
Ege Denizi’nde kuvvetli fırtına bekleniyor
YEREL HABERLER Ege Denizi’nde kuvvetli fırtına bekleniyor
Aydın’da toz taşınımı bekleniyor
YEREL HABERLER Aydın’da toz taşınımı bekleniyor
Nazilli Belediyespor - Uşak Spor: 0-1
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor - Uşak Spor: 0-1
Nazilli’de festival tüm hızıyla devam ediyor
YEREL HABERLER Nazilli’de festival tüm hızıyla devam ediyor
Nazilli Belediyespor - Uşakspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor - Uşakspor (FOTOĞRAFLAR)
Başkan Atabay, Didim’de 3 yılda yapılan hizmetleri anlatacak
YEREL HABERLER Başkan Atabay, Didim’de 3 yılda yapılan hizmetleri ...
Aydın Oda ve Borsaları Müşterek Toplantısı Aydın Ticaret Borsası’nda gerçekleşti
YEREL HABERLER Aydın Oda ve Borsaları Müşterek Toplantısı Aydın ...
Aydın’da kuvvetli rüzgar etkili olacak
YEREL HABERLER Aydın’da kuvvetli rüzgar etkili olacak
Aydın’da devrilen araçtaki 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Aydın’da devrilen araçtaki 3 kişi yaralandı
ADÜ'de kimyasal kullanımının zararları ve kullanımı anlatıldı
YEREL HABERLER ADÜ'de kimyasal kullanımının zararları ve kullanımı ...
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yapı malzemeleri laboratuvarı TÜRKAK'tan akreditasyon belgesi aldı
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yapı malzemeleri ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.