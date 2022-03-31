Aydın, Sarıyer sınavında

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AYDIN, (DHA) - Misli.com Sultanlar Ligi'nde son olarak evinde lider VakıfBank'a 3-0 mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor, normal sezonun son haftasında yarın deplasmanda Sarıyer ile karşı karşıya gelecek. Bahçeköy Orman Fakültesi Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Ligde 8'inci sıradaki yerini daha önce garantileyen Aydın temsilcisi, Play-Off 2'nci Etap maçları öncesi moral bulmayı hedefliyor.DHA-Spor Türkiye-Aydın DHA

2022-03-31 11:38:30



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