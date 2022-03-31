Nazilli Belediyespor Öcal'la ilk kez yenildi

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Uşakspor'u 1-0 mağlup olan Nazilli Belediyespor'da Teknik Direktör Taner Öcal ilk mağlubiyetini yaşadı. Nazilli Belediyespor'un başında çıktığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılan Öcal, çok üzgün olduklarını dile getirdi. Ancak pes etmeyeceklerini vurgulayan Öcal, "Kazansaydık, Play-Off için çok önemli bir adım atacaktık. Fakat umutlarımızı tüketmedik, mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Kalan 5 maçımızda elimizden geleni yapıp, Play-Off'u zorlayacağız" diye konuştu. Nazilli Belediyespor bu hafta Kırşehir Belediyespor deplasmanından mücadele edecek. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli
2022-03-31 11:44:38
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