Nazilli'de 2. etap kestane fidanları dağıtıldı

Yerelde kalkınmayı desteklemek ve üretimde verimliliği artırmak için çalışmalarına devam eden Nazilli Belediyesi, yüksek rakımlı mahallelerde 2. etap kestane fidanı dağıtımına başladı.



Kentin simgelerinden olan yaklaşık 20 bin adet zeytin, kestane ve incir fidanını üretici ile buluşturan Nazilli Belediyesi, 2. etap çalışmaları çerçevesinde 7 bin adet kestane fidanının dağıtımına başladı. Kestane ağaçlarında görülen hastalık nedeniyle mağdur olan çiftçilere destek olmak amacıyla dağıtımına çıkarılan fidanlar mahalle muhtarlarına teslim edildi.



Dağıtımların devam edeceğini belirten Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Emeklerinden dolayı tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Dağıtımlarımız sabah erken saatlerden itibaren devam ediyor. Nazilli Belediyesi olarak kestane üreticilerimize destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kent ekonomimize büyük katkı sunan çiftçilerimizin her zaman yanındayız. Bugüne kadar zor günleri hep birlikte atlattık. İnşallah bundan sonra da birlikte atlatmaya devam edeceğiz. Dağıttığımız fidanların dikimini ivedilikle gerçekleştirecekler. Kısa sürede verim alıp kaybettiğimiz ağaçların yerine yenisini koyacağız” diye konuştu.



Desteklerinden dolayı Başkan Özcan’a teşekkür eden muhtarlar, dağıtımların artarak devam etmesi için talepte bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.