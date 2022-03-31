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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Aydın İl Başkanı Özmen, Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirdi

İHA

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, Aydın Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirerek, "2014 yılından bu yana vaat edilen 130'un üzerindeki projenin bir çoğu yapılmadı" diye konuştu.

AK Parti Aydın İl Başkanı Özmen, Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirdi

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, Aydın Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirerek, "2014 yılından bu yana vaat edilen 130'un üzerindeki projenin bir çoğu yapılmadı" diye konuştu.

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, 31 Mart Yerel Seçimlerinin 3'üncü yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması düzenledi. AK Parti Aydın İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, şehrin imar ile ilgili alt yapısı tamamlanmadığı, yeni yerleşim alanları açılmadığı, eski yerleşim yerleri mülk sahipleri tarafından kendi içinde ve olduğu yerde yenilendiği için altyapısı daha az nüfusa hizmet verebilecek mahallelerin günümüzde altyapısının 56 katı nüfusa hizmet vermeye çalıştığını ifade etti. Bu duruma Orta Mahalle'yi örnek gösteren Başkan Özmen, "Bu eksikliğin sonucu olarak da; çarpık yapılaşma, trafik , otopark ve ana arterlerdeki sıkışıklıklar şehrin en büyük problemleri olarak karşımıza çıkıyor. Kanun gereği 2014 yılından bugüne kadar, Aydın Büyükşehir Belediyesi önemli bir miktarda otopark harcı tahsil etti. Ancak toplanan bu paraların karşılığında yeterli otopark yapılmadığı için maalesef kaldırımlar işgal altında" ifadelerini kullanarak Başkan Çerçioğlu'na "İlimizin otopark ihtiyacının karşılanması maksadıyla herhangi bir projeniz var mı, bu projelerin tamamlanması için öngörülen bir takviminiz var mı? diye sordu.

"Kamu kaynakları heba ediliyor"
Projelerin ihtiyaca göre yapılmadığını ve kamu kaynaklarının heba edildiğini iddia eden Özmen, "Nazilli İstasyon Meydanı'nın hali ortada. Yapılmadan önce meydana 200 civarında araç park edebiliyor iken, yer altı otoparkı tamamlandığında bu rakam 88’e düşecek. Projelerin bu şekilde ihtiyaca göre değil de görev savma babından yapılması da kamu kaynaklarının heba edilmesine sebep oluyor. Kuşadası Tariş alanını yeşil alan yapacağız diye yola çıkan, vatandaşın önüne sandık koyan Büyükşehir Belediyesi bu alana devasa bir bina dikerek sözünde durmamış, fikrini sorduğu vatandaşın da kararını ve seçimini hiçe saymıştır. Bu binanın ne amaçla kullanılacağını da göreceğiz. Jeotermal enerji ile kentleri ısıtacağız diye yola çıkan Belediye Başkanımız bugün geldiğimiz noktada bunu yapmadığı gibi ilçelerini jeotermal ile ısıtmak isteyen Belediyelerimize de engel olmaktadır. Aydınımızın ilçelerinde doğalgaz projeleri bir bir hayata geçerken Büyükşehir Belediyesinin ilçelerin meydanlarına, yol güzergahlarına bunları kendisi yapıyormuş gibi pankart asarak sahiplenmesini de manidar buluyoruz. Samimiyseniz sizi jeotermali vaatlerinizdeki gibi değerlendirmeye davet ediyoruz. Sultanhisar’da bir sahanız var buyurun, başlayın" dedi.

AK Partili belediyelerin güneş enerjisi santral çalışmalarını örnek gösterdi
AK Partili belediyelerin güneş enerjisi santrallerini hayata geçirdiğini ancak Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin bu konuda bir adım atmadığını hatırlatan Özmen, "Bizim belediyelerimiz güneş enerjisi santrallerini bir bir hayata geçirip ikincilerinin çalışmalarını yapıyor iken devasa bütçeye ve imkanlara sahip büyükşehir belediyesinin bu noktada adım atmaması, sonrasında da suyun fiyatında enerji maliyetinin yüksekliğini bahane etmesini de manidar buluyoruz. Kuyucak Belediyemiz güneş enerjisi santrali ile kendi ihtiyacını karşıladığı gibi fazlasını da satarak belediyeye gelir sağlamaktadır. Turizm beldelerimiz Kuşadası ve Didim’in yazın artan nüfusunu bile öngöremeyen, bu nüfusa uygun altyapıyı tesis edemeyen Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin onca yıla rağmen altyapı sorununu bile çözemediği ortadadır. Nitekim yazın Kuşadası'nda yazın patlayan kanalizasyonlar, hem Kuşadası hem Didim'deki saatlerce süren su kesintileri bu öngörüsüzlüğün sonucudur. Partimizin ve vekillerimizin muhalefeti sonucu Büyükşehir Belediyesi arıtma tesislerinin yapılması için protokol imzalamak zorunda kaldı. OSB’lere yatırımcı çekme konusundaki vaatleri ve bunun sonucunda istihdama sağlayacağı katkı konusundaki vaatleri de havada kalmıştır. OSB’lere bizim belediyelerimiz ve milletvekillerimizin öncülüğünde yatırım gelmektedir. Buharkent’te Türkiye’nin en büyük kablo ve süt fabrikası kuruldu, Söke’de Avrupa’nın en büyük kağıt fabrikasını Cumhurbaşkanımız açtı, Çine’de dünyanın en büyük seramik fabrikasının temelini atılıyor" diye konuştu.

"Vaatlerin hepsi seçim kazanmaya yönelik"
2014'ten bu yana Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun vaat ettiği 130 projenin bir çoğunun yapılmadığını belirten Özmen şunları söyledi;

"Büyükşehir Belediye Başkanımızın projeleri aslında sizin de bildiğiniz gibi saymakla bitmiyor. 2014’ten bu yana vaat ettiği 130’un üzerinde proje vardı. Bir çoğu yapılmadı. Projeler irdelendiğinde aslında bir çoğunun rantabl olmadığı, hatta kendi yetki alanlarında olmadığı ve seçim kazanmaya yönelik vaatlerden ibaret olduğu ortaya çıkmıştır. Bunu kendileri de fark etmiş olacak ki yapmak için hiçbir adımda atmamaktadırlar. Geldiğimiz nokta itibariyle bu yönetimin misyon ve vizyon itibariyle Büyükşehir Belediyesi'ne yetmediği ortadadır. Halbuki Büyükşehir Kanunu ruh itibariyle adında olduğu gibi büyük misyon ve vizyon sahibi olmayı gerektirir. Merkezi Hükümetimiz tarafından ilimize yapılan yatırımlar şehrimize değer katarken Büyükşehir Belediyesinin ilimizdeki hizmet noktasındaki acizliği ve eksikliği ne yazık ki Aydın'ın kayıp yılları hanesine yazılmıştır."

Toplantıya, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Nihat Aktakka, İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Göğde ve partililer katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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