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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın Valiliği’nden fahiş fiyat denetimi

İHA

Aydın Valiliği’nden fahiş fiyat denetimi

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un talimatıyla il genelinde fahiş fiyat denetimi gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde kurallara uymayan 4 firmaya idari işlem uygulandı.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da son zamanlarda bazı firmaların serbest piyasa koşullarına aykırı hareket ederek fiyatları piyasa dengesinin üzerine çıkarması ile birlikte vatandaşlar mağduriyet yaşadı. Bu çerçevede Aydın Valiliği, vatandaşların mağdur olmaması adına firmalarda ciddi artışlar yaşandığı iddialarını Aydın sınırları içinde araştırdı. Vali Hüseyin Aksoy’un talimatı ile harekete geçen ekipler, piyasa dengesinin korunmasını sağlamak amacıyla fahiş fiyat denetimleri gerçekleştirdi.

131 Mart tarihleri arasında Aydın Valiliği koordinesinde Ticaret İl Müdürlüğü ve ilçe kaymakamlıklarca haksız fiyat artışı ile ilgili 2 bin 66 firma, 13 bin 972 ürün, fiyat etiketi ile ilgili 2 bin 131 firma, 14 bin 575 ürün, hal denetimi ile ilgili 52 firma ve 229 ürün, stokçuluk ile ilgili 2 bin 82 firma ve 13 bin 807 ürün denetlendi. Fiyat etiketlerinin uygun olmadığı tespit edilen 4 firmaya idari para cezası uygulandı.

Konu ile ilgili Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada “Valiliğimizce yapılan denetimlerde stokçuluk ve fiyat spekülasyonu hususunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. Haksız fiyat artışı ve stokçuluğun önlenmesine yönelik ilimizde yapılan denetimler günlük olarak devam etmektedir” ifadeleri yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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