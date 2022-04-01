Ünlü Ekonomist Sağman'dan Nazilli konferansı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ünlü Ekonomist Sağman'dan Nazilli konferansı

İHA

Ünlü Ekonomist Sağman'dan Nazilli konferansı

Nazilli Belediyesi 12. Kültür, Sanat ve Edebiyat Festivali çerçevesinde Ekonomist, Strateji Danışmanlık Kurusucu Murat Sağman katılımcılara 2022 yılında küresel piyasalar ve Türkiye ekonomisi konusunda bilgi verdi.

Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda düzenlenen programa Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Ülke çapınca bireylerin finansal okuryazarlık konusunda bilgilendirilmesi ve finansal erişim farkındalıklarının oluşturulması konusunda çalışmalar yaptıklarını kaydeden Sağman, küresel piyasalar hakkında bilgiler paylaştı.

Yaklaşık 2 saat süren konferansta katılımcıların sorularını yanıtlayan Sağman, Türkiye’deki enflasyon verilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Nazilli’ye teşriflerinden dolayı Ekonomist Sağman’a teşekkür eden Başkan Özcan; “Edebiyat festivalimiz süresince Türkiye’de ve dünyada adını duyurmuş çok başarılı isimleri Nazillimizde ağırladık. Bizlere çok kıymetli bilgiler verdiler. Bunlardan biri de ekonomi alanında büyük başarılara imza atan Sayın Murat Sağman oldu. Değerli bilgilendirmelerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda tekrar kendilerini ilçemizde görmekten büyük mutluluk duyacağız” diyerek hediye ve çiçek takdiminde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Üniversitenin buğdayları, yokluk çektirmeyecek Buğday üretimini üç kat arttırdılar
YEREL HABERLER Üniversitenin buğdayları, yokluk çektirmeyecek Buğday ...
Büyükşehir Belediyesi vatandaşları iftar sofralarında buluşturacak
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi vatandaşları iftar sofralarında ...
Görme engelli bireylerden örnek davranış
YEREL HABERLER Görme engelli bireylerden örnek davranış
Karacasu İlçe Tarım'dan kimliklendirme uyarısı
YEREL HABERLER Karacasu İlçe Tarım'dan kimliklendirme uyarısı
Kuşadası’nda vektörle mücadele devam ediyor
YEREL HABERLER Kuşadası’nda vektörle mücadele devam ediyor
Nazilli’de Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme Çalıştayı yapıldı
YEREL HABERLER Nazilli’de Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme ...
MHP Didim İlçe Başkanı görevinden istifa etti
YEREL HABERLER MHP Didim İlçe Başkanı görevinden istifa etti
Başkan Atabay 3 yıllık çalışmalarını Didimlilere anlattı
YEREL HABERLER Başkan Atabay 3 yıllık çalışmalarını Didimlilere ...
ADÜ'de 'Tarih Boyunca Kütüphaneler' konulu panel düzenlendi
YEREL HABERLER ADÜ'de 'Tarih Boyunca Kütüphaneler' konulu panel ...
Aydın Valiliği’nden fahiş fiyat denetimi
YEREL HABERLER Aydın Valiliği’nden fahiş fiyat denetimi
Didim’de yaşayan Alman vatandaşı evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Didim’de yaşayan Alman vatandaşı evinde ölü bulundu
Kuyucaklı sporcular Türkiye üçüncüsü oldu
YEREL HABERLER Kuyucaklı sporcular Türkiye üçüncüsü oldu
Söke'de trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Söke'de trafik kazası: 1 yaralı
Kuşadası’nda hırsızlar yağmur suyu ızgaralarına dadandı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda hırsızlar yağmur suyu ızgaralarına ...
Bisikletiyle köpeklerden kaçarken cipin altında kaldı
YEREL HABERLER Bisikletiyle köpeklerden kaçarken cipin altında kaldı
Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz, dualarla anıldı
YEREL HABERLER Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz, dualarla anıldı
Aydın’da yaşlı adam asılı halde bulundu
YEREL HABERLER Aydın’da yaşlı adam asılı halde bulundu
Köşk’te fidanlar toprakla buluştu
YEREL HABERLER Köşk’te fidanlar toprakla buluştu
AK Parti Aydın İl Başkanı Özmen, Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirdi
YEREL HABERLER AK Parti Aydın İl Başkanı Özmen, Büyükşehir ...
ADÜ Koçarlı MYO’da 'Madde Bağımlılığı Semineri' düzenlendi
YEREL HABERLER ADÜ Koçarlı MYO’da 'Madde Bağımlılığı Semineri' ...
Söke, organik pamuk üretiminde pilot bölge ilan edildi
YEREL HABERLER Söke, organik pamuk üretiminde pilot bölge ilan ...
Üçüncü kattan beton zemine düşen şahıs ölümden döndü Hurda toplarken canından oluyordu
YEREL HABERLER Üçüncü kattan beton zemine düşen şahıs ölümden ...
“Ezgilerle Anadolu” konseri beğeni topladı
YEREL HABERLER “Ezgilerle Anadolu” konseri beğeni topladı
MHP İlçe Başkanı İnan, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz’ı andı “Şehitlerimiz dualarla yaşayacak, teröristler ve destekçileri yok olacak”
YEREL HABERLER MHP İlçe Başkanı İnan, Şehit Savcı Mehmet Selim ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.