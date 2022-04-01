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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Atay Otizmli çocukları yalnız bırakmadı

İHA

Başkan Atay Otizmli çocukları yalnız bırakmadı

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, Otizm Yaşam Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe katılarak çocukların sevincine ortak oldu.

Efeler Belediyesi tarafından kısa bir süre önce hizmete sunulan Otizm Yaşam Merkezi’nde Dünya Otizm Farkındalık günü çerçevesinde etkinlik düzenlendi. Etkinlikte otizmli çocuklar sahneye çıkarak hünerlerini sergileyerek, eğlenceli dakikalar yaşadı. Etkinliğe katılan Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, otizmli çocukları bu özel günlerinde yalnız bırakmadı.

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay etkinlikte yaptığı konuşmada, “Bu iki buçuk aylık süreçte siz velileri olarak bu eğitimden ne kadar faydalandıklarını gördünüz. Ben de gördüm. Sizlerle ve çocuklarımızla gurur duydum. Çok doğru bir iş yapmışız. Çocuklarınız bizlere emanet. Onların yaşamlarını kolaylaştırmak güzelleştirmek, kalitesini arttırmak için ne yapılması gerekiyorsa, yapmaya hazırım. Biliyorsunuz 16 Mart’ta yalnız kadınların çalıştığı tarımsal üretim fabrikamızı açtık. Gazetecilere Efeler ilçemizde yaptıklarımızı gösterdik. Ama en çok etkilendikleri yer Otizm Yaşam Merkezi oldu. Türkiye’nin hiçbir ilinde böylesine içerikli bir merkez görmediklerini dile getirdiler. Sizlerle birlikte olduğumuz için bunu gerçekleştirebildik” dedi.

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