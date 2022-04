Başkan Özcan, özel çocukların etkinliğine katıldı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Süleyman Efendi Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda düzenlenen etkinliğe katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan Okul Müdürü Hatice Tunay; “Fark et diyerek çıktığımız bu yolda etkinliklere katılımlarınız bizleri onurlandırmıştır. Bu etkinlikteki amacımız Otizmli öğrencilerin toplumda fark edilmelerini sağlamak ve sosyal hayatta ileriye taşımaktır. Bizler için kanatsız melekler olan çocuklarımızın mutluluğu toplumun onlara olan farkındalığının artması kadar, bizi mutlu edecek başka bir durum yoktur. Sevgili misafirlerimiz bu özel günde bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Bu özel günün ortaya çıkmasında emeği geçen herkese ve kocaman yürekli bir aile gibi olan okulun yönetim kadrosuna kıymetli öğretmenlerime özellikle proje yürütme ekibim Şeyma Gönüloğlu, Emre Rezzan, Bensu Soysal ve Merve Çapur öğretmenlerime huzurlarınızdan teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından otistik öğrenciler hazırladıkları gösterileri sergileyerek şiirler okudu. Akabinde öğrencilerin yaptığı resimler protokol üyelerine hediye edildi.

Otizmin bir hastalık değil farkındalık olduğunun altını çizen Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy; “Bütün süreçlerde hem çocuklarımızın hem de ailelerimizin yaşadıklarının farkında olarak onlara her zaman yardımcı olmalıyız. Bu nedenle ilçemizde hem okul öncesi hem de sonrası ile ilgili olarak belediyemizin de katkısıyla Millet Bahçesi’nde bir organizasyon sürecimiz devam ediyor. Bu anlamda bizler her zaman sizlerin yanındayız. Daha fazlası için de elimizden geleni yapacağız iyi ki varsınız” ifadelerine yer verdi.

Program sonunda söz ve müziği okul öğretmenlerine olan ‘Günün Yıldızı’ şarkısı eşliğinde mavi balon ve güvercinler gökyüzüne bırakıldı.

