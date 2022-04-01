Okul Sporları çerçevesinde düzenlenen Korfbol Yıldızlar Kategorisi İl Birinciliği müsabakalarında Aydın Özel Başak Koleji şampiyon oldu. Oynadığı maçları 183 ve 241 kazanan takım ara vermeden Bölge Şampiyonası hazırlıklarına başladı.



Beden Eğitimi Bölüm Başkanı Ali İhsan Taştan, “Kısa bir çalışma süremiz olmasına rağmen doğru planlama ve antrenmanlar ile hak ettiğimiz şampiyonluğu kazandık. Amacımız Türkiye Finalleri ve Türkiye derecesi yapmak, bunun için de elimizden gelenin fazlasıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Öğrencilerimize ve destek olan okul yönetimimize teşekkür ediyoruz” diyerek geride bıraktıkları süreci kısaca aktardı.



Beden Eğitimi Öğretmeni Serkan Kamber ise “Yıllarca Ali İhsan hocamızla birlikte korfbol oynadık ve sayısız Türkiye şampiyonluğu kazandık. Şimdi bilgilerimizi öğrencilerimizle paylaşarak aynı zaferleri hedefliyoruz” diyerek düşüncelerini paylaştı.

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