Germencik’te özel çocuklara özel hizmet

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Otizmli ve Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Çok Amaçlı Spor Salonu, düzenlenen açılış töreni ile hizmete girdi.



Aydın genelinde özel çocuklar için çalışmalarına devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, Germencik’te Otizmli ve Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Çok Amaçlı Spor Salonu’nun açılışını gerçekleştirdi. Park Mahallesi Emin Güler Sokak'ta gerçekleştirilen törene Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş ile diğer ilçe belediye başkanları, sisyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Başkan Çerçioğlu, çocuklar için yapılacak tüm hizmetler için ellerinden geleni fazlasıyla yapmaya hazır olduklarını vurgulayarak, önceliklerinin sosyal belediyecilik olduğunu ifade etti.



Görevinin üçüncü yılını 31 Mart itibariyle tamamladıklarını ifade eden Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş; “Görevimizdeki üçüncü yılımızı dün itibari ile tamamladık. Başkanımız Özlem Çerçioğlu ile beraber omuz omuza bu üç yılda elimizden geldiği kadar hizmet vermeye çalıştık ve çalışıyoruz. Son bir ayda Germencik’te 3 tesis açtık. Her şey vatandaşlarımız için ama bu açılış çok daha manidar ve anlamlı bir açılış. Otizmli ve özel çocuklarımız için bir merkez açıyoruz. Çocuklar mutluysa anneler mutlu, anneler mutluysa yuvalar mutlu. Biz annelerimizin mutlu olmasını istiyoruz ve bir anne olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na bu konuyu izah ettiğimizde ikiletmeden yardımcı oldu. Tüm hizmetlerde olduğu gibi bu hizmet için kendisine teşekkür ediyorum” dedi.



Üç hafta içerisinde tesisi yaparak Germencik’e kazandırdıklarını ifade eden Başkan Çerçioğlu; “Bu yeri açmak için gerçekten çok emek verdik. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Değerli belediye başkanım bize geldiğinde Germencik’te çok fazla özel çocuklarımız var ve biz bunun farkındayız. Böyle bir eğitim merkezi ve spor tesisi açmak zorunda olduğunu ifade etti. Ben de çocuklarımız için yapabileceğimizin en iyisini yapmak zorundayız dedik ve 3 hafta içerisinde burayı tamamladık, hizmete açacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Aydın’da yaşıyorsanız hiç kimse yatağa aç girmez, hiç kimse soğuktan üşümez. Çünkü Millet İttifakı’nın yerel yöneticileri bu konuda çok hassas” dedi.



AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen’in eleştirilerine de yanıt veren Başkan Çerçioğlu, “İnsanlar bir somun ekmeğin peşinde sen hala Özlem Çerçioğlu diyorsun. Dön bir vatandaşın haline bak. Bizim telefonlarımız durmuyor. Her gün binlerce insan bizden sosyal yardım almak için kuyruğa giriyor, telefonlarla arıyor. Biz önce sosyal belediyecilik yapacağız. Milletin karnı açken ben yatağımda huzurlu uyuyamam” dedi.



Başkan Çerçioğlu, ASKİ ile birlikte bugüne kadar Germencik’e 86 milyon TL yatırım yaptıklarını vurguladı.



Konuşmaların ardından Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş ve beraberindeki heyet ile birlikte dualar eşliğinde merkezin açılışını gerçekleştiren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, merkezin hayırlı olmasını temenni etti.

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