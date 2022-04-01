Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden 'Dünya Otizm Farkındalık Günü' etkinliği Başkan Çerçioğlu; "Kuşadası'na da Otizm Destek Merkezi açacağız"

Aydın Büyükşehir Belediyesi '2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü' dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Önümüzdeki aylarda Kuşadası'na da Otizm Destek Merkezi açacağız" dedi.



Aydın Büyükşehir Belediyesi '2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü' dolayısıyla Atatürk Kent Meydanı'nda etkinlik düzenledi. Etkinlikte Aydın Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Otizm Destek Merkezi'nde eğitim alan öğrenciler hünerlerini sergiledi. 17 yaşındaki otizmli İbrahim Öztürk'ün piyano dinletisi vatandaşlardan büyük beğeni toplarken, otizm mehter takımı da dakikalarca alkışlandı. Etkinlikte ayrıca kurulan çadırda merkezde eğitim alan öğrencilerin Dünya Otizm Farkındalık Günü için hazırladıkları resimler sergilendi.



Otizmli bireyler için eğitimin çok önemli bir faktör olduğunu belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Otizmli çocuğa sahip olan aileler üzülmesinler. Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanlarındayız. Otizm Destek Merkezimizde bilim insanlarının gösterdiği doğrultuda İstanbul Tohum Otizm Vakfı ile birlikte ortak çalışma yürütüyoruz. Otizm ile ancak ve ancak eğitimle başa çıkılabildiğinin farkındayız. Otizmli çocuklarımızın haftada 40 saat özel eğitim almaları gerekiyor. Bu durum gerçekten çok külfetli. Bunu bildiğimiz için Otizm Destek Merkezimizdeki tüm eğitimlerimizi ücretsiz olarak sunuyoruz" dedi.



Kuşadası'na müjde verdi

Kuşadası ilçesinde 45 ay sonra Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak kreş ile birlikte otizm destek merkezi açacaklarını müjdeleyen Başkan Çerçioğlu otizmli çocukları olan ailelerin kendileri ile irtibata geçmelerini istedi.



Program sonunda etkinlikte yer alan otizmli çocuklara hediyelerini veren Çerçioğlu günün anısına hatıra fotoğrafı çektirerek alandan ayrıldı.

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