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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Koçarlı’ya 3 yılda 78 milyonluk yatırım

İHA

Koçarlı’ya 3 yılda 78 milyonluk yatırım

Koçarlı Belediyesi’nin 20192022 yılları arasında Koçarlı’ya yaptığı yatırım miktarı 78 milyon TL’ye ulaştı. Başkan Kaplan, “İnşallah önümüzdeki yıllarda da birçok yatırımı ve projemizi hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Koçarlımızın bin günde çehresi değişti ve Koçarlımız için ne yapsak azdır. Gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde göreve gelen Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, geride bıraktığı bin günü aşan 3 yıllık süre içerisinde ilçe genelinde önemli projeler hayata geçirildi. Netleşen rakamlar, ilçede 3 yıllık periyotta gerçekleştirilen yatırım miktarının 78 milyon TL’ye ulaştığını ortaya koydu. Belediye binası, emniyet ve jandarma binası, millet bahçesi, düğün salonları, çok amaçlı konferans salonu gibi önemli yatırımları ilçeye kazandırdıklarını ifade eden Başkan Kaplan, “Ayrıca KYK yurdu, Koçarlı Devlet Hastanesi, Koçarlı Çakırbeyli turizm yolu, Cihanoğlu Kulesi ve çevre düzenlemesi, Latmos bölgesi çevre düzenlemesi projesi, Adnan Menderes Kent Ormanı yenilemesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hizmet binası, Kocababa deresi ıslah çalışması ve peyzaj düzenlemesi, Tarımsal Amaçlı Soğuk hava deposu yapımı, Engelsiz Yaşam Merkezi, Engelsiz Yaşam Parkı, Yaşlı Yaşam Köyü projesi, Yeniköy Trap atış merkezi, Yeni Mahalle yaşam merkezi ve spor tesisleri, gençlik merkezi, kapalı spor salonu, kapalı yarı olimpik yüzme havuzu projesini hayata geçirecek olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bunların yanında akıllı şehirler projemiz, biyogaz tesisi projemiz ile sıfır atık projesi çerçevesinde gerçekleştirecek olduğumuz atık getirme merkezi projelerimiz, güneş enerji santrali projesi, TOKİ projesi ile de ilçemize daha da değer kazandıracağız” diye konuştu.

"Sosyal sorumluluk projeleri ile vatandaşımızın yanındayız"
İlçede yaşayan ihtiyaç sahibi ve ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşları da görmezden gelmeyen Başkan Kaplan, kendilerine destek olmak için büyük önem verdiği sosyal sorumluluk projeleri ile de vatandaşın her daim yanında olduğunu hissettirdiklerini belirtti. Menderes Halk Ekmek projesi ile halka uygun fiyata kaliteli ekmek sunmaya devam eden Koçarlı Belediyesi, aşevi ile de yine ihtiyaç sahibi ve yardıma muhtaç vatandaşlara 7 gün boyunca sıcak yemek hizmeti veriyor. Başkan Kaplan, “Mersinbeleni mahallemizde bulunan fırınımızda odun ateşinde pişen günlük 4 bin ekmeğimizi halkımıza ucuz ve kaliteli olarak sunuyoruz. Ayrıca aşevimiz ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerine KOBEL Sosyal Hizmet Birimimiz ile 365 gün sıcak yemek yardımı yapıyoruz" diye konuştu.

"Mahallelerde yollar yenileniyor"
Koçarlı Belediyesi tarafından muhtarlardan gelen talepler doğrultusunda kötü görünümlü ve güvensiz yollar üzerinde hayata geçirdiği kilitli parke taşı yenilemelerinin aralıksız olarak devam ettiğini ifade eden Başkan Kaplan, “Fen İşleri Müdürlüğümüz parke taşı döşeme çalışmalarında önemli bir yol kat etti. Ekiplerimiz ihtiyaç duyulan mahallelerimizde son bir yıl içerisinde 30 bin metrekare kilitli parke taşı döşemesi yapıldı” ifadelerini kullandı.

"Amacımız daha yaşanabilir bir Koçarlı"
'Gönül Belediyeciliği' ve 'Bu İlçeye Değer' sloganı ile yol haritasını belirleyerek ihtiyaç ve öncelikleri ortaya koyan projelerde, hizmette eşitlik ilkesiyle doğrudan ihtiyaca yönelik yatırımlar gerçekleştiren Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, “Koçarlı’yı marka ilçe yapma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Koçarlımıza, kazandırılacak olduğumuz yatırımları hızlandırmak için bakanlarımız, milletvekillerimiz ve genel müdürlerimiz ile sürekli temaslarda bulunuyoruz. Bizim tek amacımız daha yaşanılabilir bir Koçarlı inşa etmek. Yarınlara daha yaşanılabilir bir Koçarlı bırakabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Biz çalıştıkça Koçarlımız gelişiyor ve kazanıyor” dedi.


"3 yılda 78 milyon TL'lik yatırım"
3 yılda 78 milyon TL'lik yatırım yaptıklarını belirten Başkan Kaplan, “Hizmette 3 yılımızı geride bıraktık. Bu 3 yılda 78 milyonluk yatırım ile ilçemize değer kattık. Belediye meclis üyelerimiz, personelimiz ve tüm ekibimiz ile ilk günkü heyecan ve Koçarlı sevdasıyla 3 yılda çok yol kat ettik. Ama yolumuz daha uzun. Bugüne kadar yaptığımız hizmetler gelecek yıllarda yapacak oluğumuz hizmetlerin teminatıdır. Biz halkımıza verdiğimiz sözler noktasında ne dediysek onları bir bir hayata geçiriyoruz. Koçarlı bugüne kadar almadığı yatırımları almaya başladı ve bu güzel ilçemiz yatırıma doyacak. Koçarlı için ne yapsak azdır” diye konuştu.

Kaplan ayrıca, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, partimizin ilkeleri çerçevesinde ilçemizin her noktasına hizmet götürmeye çalıştık ve devam ediyoruz. Toplamda 78 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirilen ilçemizin yeni yüzü hem esnafı hem de vatandaşları memnun ediyor. Bizlere bu hizmet yolunda destek olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlarımız, milletvekillerimiz, Aydın Valimiz Hüseyin Aksoy, kurumlarımız ve hemşerilerimiz her zaman olduğu gibi önümüzde ki yıllarda da destek olacakları şüphesiz. Kendilerine şahsım ve ilçem adına teşekkür ediyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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