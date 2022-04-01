Evinde 5 bin 300 TL sahte parayla yakalandı

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Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde ramazan ayında esnafın yoğunluğunu fırsat bilerek piyasaya sahte para sürmeye çalıştığı belirlenen Cüneyt Y. (38), polisin evinde yaptığı aramada toplam 5 bin 300 TL sahte para ile yakalandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekipleri ramazan ayı nedeniyle hareketlenen alışveriş trafiğini fırsat bilen kişilerin piyasaya sahte para sürüleceği bilgisine ulaşarak çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda Çapahasan Mahallesi'nde şüpheli Cüneyt Y.'yi, bir süre takibe aldı. Takibin ardından şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Cüneyt Y.'nin evindeki aramada 53 adet 100 TL banknot ele geçirildi. Toplam 5 bin 300 lira sahte paraya el konulurken, Cüneyt Y., gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK

2022-04-01 19:31:47



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