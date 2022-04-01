Aydın´da 10 dönüm ormanlık alan yandı

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Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN´ın Karpuzlu ilçesinde çıkan orman yangınında zeytin ve çam ağaçlarının bulunduğu 10 dönümlük alan yandı.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Mumcular mahallesindeki ormanlık alanda çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, kısa sürede çam ve zeytinlik alana sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saatlik bir çalışmanın ardından alevler kontrol altına alınırken, zeytin ve çam ağaçlarının bulunduğu 10 dönümlük alan yandı. Soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Karpuzlu Burhan CEYHAN

2022-04-01 20:44:00



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