ADÜ'lü öğrencilere yapay zeka kampı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke İşletme Fakültesi Yapay Zeka Topluluğu’nun, Big Data Turkey ile yaptığı iş birliği çerçevesinde topluluk öğrencilerine 20 saatlik bir Yapay Zeka Kampı düzenlendi.

İnsanlık tarihinin önemli gelişmelerinden olarak kabul edilen yapay zeka teknolojisinde, gençleri yarının dünyasına ve teknoloji alanında üretmek isteyen bireyleri bugünden hazırlamak amacıyla ADÜ Söke İşletme Fakültesi tarafından Yapay Zeka Topluluğu öğrencileri için 20 saatlik bir Yapay Zeka Kampı düzenlendi. Big Data Turkey iş birliğiyle oluşturulan Yapay Zeka Kampı'nı üniversite öğrencileri ile buluşturan ADÜ Yapay Zeka Topluluğu, gelişen teknolojiye ayak uydurmanın önemine dikkat çekti. Moderatörlüğünü Söke İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri öğrencisi Hatice Yılmaz’ın yaptığı çevrimiçi olarak düzenlenen eğitimde, temel yapay zeka, python programlama dili, veri bilimi, istatistik ve makine öğrenmesi alanlarında eğitim verildi.

Alanında uzman eğitmenlerin desteğiyle gerçekleşen kamp ile ilgili açıklamalarda bulunan Yapay Zeka Topluluğu’nun Başkan Yardımcısı ve Big Data Turkey Temsilcisi Ahmet Fatih Kılınç; "Big Data Turkey, dijital çağın gerekliliklerine toplumun her bireyinin hakim olması için alanında uzman kişilerin bir araya gelerek projeler üretmesi gerektiği inancıyla bilim insanları tarafından kurulmuş sosyal ve teknik bir platformdur. Yapay Zeka Topluluğu olarak Big Data Turkey iş birliği ve desteğiyle gerçekleştirdiğimiz eğitim, bizler için oldukça faydalı oldu. Büyük bir çoğunlukla topluluğumuzun ideallerini taşıyan Big Data Turkey ile iş birliğimizin devam edeceğini düşünüyoruz. Düzenlenen kampın herkes için verimli geçtiğini düşünüyor emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

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