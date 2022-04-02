Aşıklık geleneği ADÜ'de unutulmadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aşıklık geleneği ADÜ'de unutulmadı

İHA

Aşıklık geleneği ADÜ'de unutulmadı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), 26. ADÜFEST Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri çerçevesinde düzenlenen Aşıklık Geleneği etkinliği, AİSYEM Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Genel Sekreter V. Doç. Dr. İbrahim Gökdaş, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkan V. Faruk Uludağlı, Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Caner Işık, Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sibel Ünalan Özdemir, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayten Can, Aydın Afrodisias Müze Müdürü Tenzile Uysal, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Moderatörlüğünü Folklor Araştırmacısı Kenan Çiftçi’nin yaptığı etkinlikte, Aydın Aşıklar ve Ozanlar Dernek Başkanı Aşık Muhsin Yaralı ve İzmir Aşıklar ve Ozanlar Dernek Başkanı Ensar İpekoğlu sahne aldı. Aşıklık geleneğinin anlatıldığı etkinlikte, Divan, Atışma, Türkü, Lebdeğmez, Hikayeli Türkü, Taşlama ve Koçaklama örnekleri aşıklar tarafından okundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ADÜ'lü öğrencilere yapay zeka kampı
YEREL HABERLER ADÜ'lü öğrencilere yapay zeka kampı
Elektrikli bisiklet hırsızları bekçilerden kaçamadı
YEREL HABERLER Elektrikli bisiklet hırsızları bekçilerden kaçamadı
Denizde rahatsızlanan balıkçının yardımına sahil güvenlik ekipleri yetişti
YEREL HABERLER Denizde rahatsızlanan balıkçının yardımına sahil ...
Elektrikli bisiklet hırsızları bekçiler den kaçamadı
YEREL HABERLER Elektrikli bisiklet hırsızları bekçiler den kaçamadı
Aydın´da 10 dönüm ormanlık alan yandı
YEREL HABERLER Aydın´da 10 dönüm ormanlık alan yandı
Evinde 5 bin 300 TL sahte parayla yakalandı
YEREL HABERLER Evinde 5 bin 300 TL sahte parayla yakalandı
Kıbrıs Gazisi Yardım son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kıbrıs Gazisi Yardım son yolculuğuna uğurlandı
Koçarlı’ya 3 yılda 78 milyonluk yatırım
YEREL HABERLER Koçarlı’ya 3 yılda 78 milyonluk yatırım
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden 'Dünya Otizm Farkındalık Günü' etkinliği Başkan Çerçioğlu; "Kuşadası'na da Otizm Destek Merkezi açacağız"
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden 'Dünya Otizm ...
Karpuzlu’da orman yangını
YEREL HABERLER Karpuzlu’da orman yangını
Germencik’te özel çocuklara özel hizmet
YEREL HABERLER Germencik’te özel çocuklara özel hizmet
Buharkent’te Şehit Üsteğmen Mehmet Esin anıldı
YEREL HABERLER Buharkent’te Şehit Üsteğmen Mehmet Esin anıldı
Başkan Atay, yabancı öğrencileri ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Atay, yabancı öğrencileri ağırladı
Didim'de 3 göçmen kaçakçılığı şüphelisine tutuklama
YEREL HABERLER Didim'de 3 göçmen kaçakçılığı şüphelisine tutuklama
OKT Trailer “Güvenli Hafifliği” enerji sektörü ile buluşturdu
YEREL HABERLER OKT Trailer “Güvenli Hafifliği” enerji sektörü ile ...
Aydın’da kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
YEREL HABERLER Aydın’da kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Aydın Özel Başak Koleji şampiyon
YEREL HABERLER Aydın Özel Başak Koleji şampiyon
Başkan Atabay’dan VegFest açıklaması
YEREL HABERLER Başkan Atabay’dan VegFest açıklaması
Aydın'da bir şahıs otomobilinde ölü olarak bulundu Yakınlarını polis ekipleri sakinleştirdi
YEREL HABERLER Aydın'da bir şahıs otomobilinde ölü olarak ...
Başkan Özcan, özel çocukların etkinliğine katıldı
YEREL HABERLER Başkan Özcan, özel çocukların etkinliğine katıldı
Kuşadası Belediyesi kedi tedavi ünitesi yapımında son aşamaya geldi
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi kedi tedavi ünitesi yapımında son ...
Başkan Atay Otizmli çocukları yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Başkan Atay Otizmli çocukları yalnız bırakmadı
Didim’de Jandarmadan göçmen kaçakçılara operasyon: 3 tutuklama
YEREL HABERLER Didim’de Jandarmadan göçmen kaçakçılara operasyon: 3 ...
Miniklere kitap okuma ve kütüphanenin önemi anlatıldı
YEREL HABERLER Miniklere kitap okuma ve kütüphanenin önemi anlatıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.