Vali Aksoy, Yenipazarlı muhtarlar ile bir araya geldi

Aydın’ın Yenipazar ilçesinde mahalle muhtarları ile toplantı düzenleyen Vali Hüseyin Aksoy, sorunların giderilmesi konusunda gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.



Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Yenipazarlı mahalle muhtarları ile gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi. Mahalle muhtarları ile görüşen Vali Aksoy, muhtarların talepleri ve sıkıntılarını dinleyerek, çözüm konusunda gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti. Gerçekleştirilen toplantı sonrasında ilçe genelinde bir dizi ziyaret gerçekleştiren Vali Aksoy, restorasyonu devam eden Yörük Ali Efe Müzesi’nde incelemelerde bulunarak ilgililerden bilgi aldı. Daha sonra Yenipazar Merkez Ortaokulu’nu ziyaret eden Vali Aksoy Robotik Kodlama Sınıfı’nın da açılışını gerçekleştirdi.



Vali Aksoy ve beraberindeki heyet, Yenipazar’da ikamet eden Şehit Jandarma Er Erdal Aybar’ın ailesini ve 89 yaşında olan annesi Şerife Aybar’ı evinde ziyaret etti.



Gerçekleştirilen programda Vali Aksoy’a, Yenipazar Kaymakamı Osman Kural eşlik etti.

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