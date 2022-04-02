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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Didim'de sanat, vatandaşlarla buluşuyor

İHA

Didim'de sanat, vatandaşlarla buluşuyor

Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen resim sergisi, Altınkum Mahallesi'nde bulunan Didim Belediyesi Ek Hizmet Binası'nda vatandaşlar ile buluştu.

Serginin açılışına katılan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Dünyanın dört bir yanından gelen sanatçıları, eserleri ile Didimlilerle buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Ressamlar Gökhan Karaarslanoğlu ve Emel Ergen'in pandemi döneminde ürettiği eserlerden oluşan resim sergisi, Altınkum Mahallesi'nde bulunan Didim Belediyesi Ek Hizmet Binası'nda vatandaşlar ile buluştu. Didimli sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği açılış törenine Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Deveci ve Öznur Gündoğdu, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, Didim İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülru Pere ve vatandaşlar katıldı.

Ressamlar Karaarslanoğlu ve Ergen, sanata ve sanatçıya verdiği değer nedeniyle Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'a teşekkür ederek vatandaşları sergiye davet etti.

Sergiyi gezerek eserleri inceleyen ve bilgi alan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Didim'de kültürsanat etkinliklerinin süreceğini söyleyerek, "Didim'de sanat faaliyetlerini hız kesmeden sürdürüyoruz. Bugün değerli sanatçılarımızın eserlerinden oluşan resim sergimizin açılışını gerçekleştirdik. Gerçekten çok güzel, insana huzur veren eserlerin yer aldığı bir sergi olmuş. Tüm yurttaşlarımızı sergiyi ziyaret etmeye, eserleri incelemeye davet ediyorum. Didimlileri sanatla buluşturmaya, ilçemize değer katmaya devam edeceğiz" dedi.
Didim Belediyesi Ek Hizmet Binası'nda yer alan sergi, 3 Nisan Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.

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