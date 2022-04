Otizmli ikiz çocuk annesi Volkan; "Otizmde öncelik kabullenmek"

Aydın'da yaşayan ve otizmli ikiz çocukları olan Gülden Volkan, Aydın Büyükşehir Belediyesi Otizm Spor Merkezi'nde çocuklarının spor eğitimi almasına önem verdiğini, otizmde önceliğin kabullenmek olduğunu ifade ederek Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.



Bilimsel araştırmalara göre her geçen gün otizmli yeni doğan sayısı artarken, otizmli bireyleri hayata hazırlamak daha önemli hale geliyor. Gülden Volkan da 15 yaşında otizmli ikizleri olan ve onların normal hayata adapte olabilmeleri için canla başla çalışan annelerden. Volkan, çocuklarını Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Otizm Spor Merkezi’nde ücretsiz spor eğitimi aldırırken, Büyükşehir Belediyesi’nin otizmli bireylere yönelik diğer etkinliklere de devam etmelerini sağlıyor. Ebeveynler için otizmde önceliğin kabullenmek olduğunun altını çizen Volkan, anne duyarlılığından dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ediyor. Çocuklarına 13 yıl önce otizm tanısı konulduğunu söyleyen Volkan, geçen süreçte yaşadıklarını “Bizler için 13 yıl çok zorluklarla doluydu. İkiz çocuk sahibi olmak çok güzel, ama otizmli ikiz çocuk sahibi olmak bir o kadar güçtü bizim için. Tanı konulduğunda dünya başıma yıkıldı sandım. Ama ben 9 aylıktan itibaren çocuklarımda birtakım problemler olduğunu, normal yaşıtları gibi gelişmediklerini hissediyordum. O gün kendime izin verip bütün gün ağladım. Ertesi gün yeni bir gündü ve benim, çocuklarımın mücadelesi başlıyordu” sözleriyle anlatıyor.



‘Otizmli çocuklar birer savaşçı’

Çocuklarının eğitimleri kabul etmesinin başlarda çok zor olduğunun altını çizen Volkan “Çok zor yollardan geçtik. Çocuklarımın başına düşen şeyler de çok zordu, çünkü küçük yaştan itibaren çok şey için zorladık, eğitime tabi tuttuk. Otizmli çocukların hepsi birer savaşçı. Yaşamlarında çok mücadele ediyorlar. Zor zamanlardı; ama atlattık, iyi eğitimler aldırdık, yılmadık. Önce annebaba olarak biz kendimizi eğittik, çünkü bu çok önemli. Onların bakış açılarıyla hayatı anlamaya çalıştık. Bu süre zarfında da bizler otizmli davranışları olan ebeveyn olmadık, yani onların isteklerine göre gitmedik. Onları sosyal hayata kendi yaşantımızdaki, normal hayat dediğimiz sürece alıştırabilmek için elimizden gelen bütün çabayı sarf ettik. Ve çocuklarımızda uzun yıllar sonra eğitimin katkılarını gördük. Bu bizi çok mutlu etti, ama aşılacak daha çok yıllar var” ifadelerini kullanıyor.



‘Aileler önce reddediyor’

Çocuklarına yeni otizm tanısı konulmuş ailelere de tavsiyelerde bulunan Volkan, “Genel olarak çevremde izlemlediğim kadarıyla aileler ilk tanıları reddediyor. Çünkü mutlaka çevrelerinde ‘Babası da geç konuşuyordu’, ‘Annesi de çok yaramazdı’ gibi söylemler oluyor. Hep buna inanmaya çalışıyorlar. Çünkü bu çok zor bir şey. Farkındalık arttıkça da daha da zorlaşıyor sanırım, korkuyorlar da biraz. İlk önermem gereken şeyin şu olduğunu düşünüyorum: Annebaba olarak çok araştırmalarını ve kendilerini çok iyi eğitmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bunun yanında inkar etmemelerini tavsiye ediyorum; çünkü inkar hiçbir şeyi değiştirmiyor. Bir de bir an önce eğitime başlamaları Ne kadar erken yaşta tanı, ne kadar erken yaşta eğitim, o kadar erken yaşta olumlu sonuçlar anlamına geliyor” şeklinde konuştu.



‘Aydın otizm konusunda şanslı bir il’

Aydın’da yaşamayı seçmelerini otizm konusundaki diğer illere nazaran daha fazla olanak olmasına bağlayan Volkan “Daha önce başka bir ilde yaşıyorduk. Orada gereken eğitimleri aldılar, fakat daha sonra o ildeki eğitimin yeterli olmadığına karar verdik. Sonra Türkiye’de hangi iller bu konuda çok iyi onun araştırmasına gittik. Bu nedenle Aydın’a tayin istedik. Zaman içinde Aydın’da da eğitimlere başladık. Aynı zamanda Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı kurumlarda ve destek ünitelerinden de faydalandık. Birçok il bu konuda şanssız, biz il olarak çok şanslıyız. Şimdiki aileler de bu konuda çok şanslı; çünkü danışabilecekleri, bilgi alabilecekleri, kendilerini eğitebilecekleri kişiler mevcut. Büyükşehir Belediyesi’nin kurumları gibi kurumlardan da ücretsiz olarak yararlanabiliyorlar” ifadelerini kullandı.



Sporun otizmde faydaları

Çocukları Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı Otizm Spor Merkezi’ne de devam eden Volkan, “Sporun herkesin önemini biliyoruz ama bizim çocuklarımız için biraz daha fazla önemli. Çünkü sporla birlikte çocuklar hem kendi bedenlerini tanıyorlar hem de sporla birlikte çevreyle etkileşimlerini artırıyorlar. Bu onlar için çok faydalı. Çocuklarım gerek Büyükşehir Belediyesi’nin spor merkezine gerekse de yine Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı ritm kursuna büyük bir hevesle ve severek, isteyerek devam ediyor. Çocuklarım 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü’nde Büyükşehir Belediyesi’nin düzenleyeceği etkinliklerde de mehter takımında görevliler. Çok hevesle hazırlandılar, müzikle tedavi oluyorlar, ruhlarını iyileştiriyorlar. Ayrıca birçok arkadaşlarıyla birlikte toplu halde bir şeyler başarmak onlar için de çok önemli” dedi.



‘Özlem Başkan’ın anne duyarlılığına teşekkür ediyoruz’

Başkan Çerçioğlu’na da duyarlılığından dolayı teşekkür eden Volkan “Anne duyarlılığı farklı bir şey. Bu duyarlılığından dolayı kendim de bir anne olarak Özlem Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi. Otizmli birey oranının her geçen gün arttığının altını çizen Volkan “Çocuklarıma tanı konulduğunda 120 çocuktan birisi otizmliydi, şimdi ise 54 çocuktan birisi. Bu sayı buraya gelmişse bu çok fazla bir artış demek. Öncelik kabullenmek; önce tanıyı kabulleneceğiz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.