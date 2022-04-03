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Dijital dünyanın kapıları Kuşadası İstasyon Topluluk Merkezi’nde aralandı

İHA

Dijital dünyanın kapıları Kuşadası İstasyon Topluluk Merkezi’nde aralandı

Kuşadası Belediyesi tarafından Habitat Derneği ve sosyal medya iş birliğinde ileri teknoloji ve girişimcilik eğitimleri vermek amacıyla açılan Kuşadası İstasyon Topluluk Merkezi, ‘Metaverse ve NFT’ nedir?’ isimli panele ev sahipliği yaptı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in de yer aldığı panelde Dr. Erdem Erkul tarafından katılımcılara her iki teknolojik kavram hakkında detaylı bilgi verildi.

Türkiye’de bir belediye ile iş birliği içerisinde açılan ilk İstasyon Topluluk Merkezi olma özelliğini taşıyan Kuşadası İstasyonda, ‘Metaverse ve NFT’ nedir? isimli panel düzenlendi. İki oturumdan oluşan panele Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, eşi Duygu Günel, Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır, Cerebrum Technologies Kurucusu Dr. Erdem Erkul, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Davutlar Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Aziz Bostan, Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) Başkanı Levent Köylü ile dijital dünyayı yakından takip eden çok sayıda kişi katıldı.

Panelden önce kadınlara yazılım eğitimi vermek amacıyla yaşama geçirilen ‘Onun Hayali’ isimli projenin iş birliği sözleşmesi imzalandı. Ardından teknoloji firması kurucusu Dr. Erdem Erkul tarafından katılımcılara insanların birbirleriyle iletişim kurmak, sanal olarak topluluk oluşturmak ve ticaret yapmak için avatarları kullandığı dijital ortam Metaverse ile bu dijital ortamda ürünlerin varlıklarını kanıtlayan veri birimi NFT hakkında detaylı sunum yapıldı. Panelin sonundaysa katılımcılar sanal gerçeklik gözlüklerini kullanarak Metaverse dünyasını deneyimleme fırsatı buldu.

Panelin açılış konuşmasını yapan Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır, “İki yıl önce Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, bizi Maslak’ta açtığımız İstasyon Merkezi’nde ziyaret ederek Kuşadası’nda İstasyon Topluluk Merkezi projesini hayata geçirmek istediğini söyledi. Biz de başkanımızın bu konudaki ciddiyetini gördükten sonra projeyi destekledik. Dernek olarak Kuşadası İstasyon Topluluk Merkezi’ni kurarken ilk defa bir ilçe belediyesi ile iş birliği yaptık. Kuşadası’nda böyle bir merkezin kurulmasına destek verdiğimiz için çok mutluyuz. Başkanımız Ömer Günel’e de çok teşekkür ediyorum. Burada özellikle gençlere yönelik çok kaliteli eğitimler veriliyor. Herkesi Kuşadası İstasyon Topluluk Merkezi’nin imkanlarından faydalanmaya davet ediyorum” dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise, “Bugün dünya üzerinde giderek dijitalleşen bir nesil var. Dijitalleşen dünyanın dilini kavramaya ve anlamaya çalışmazsak işte bu nesille aramızda çok keskin kopmalar yaşanacak. Dün kamu kurumlarının eğitim merkezlerinde pasta ustalığı, ön muhasebe, sekreterlik ve aşçı yardımcılığı gibi eğitimler veriliyordu. Bugünse finansal ve dijital okuryazarlık, çocuklar için yapay zeka eğitimi ve bulut sistemleri eğitimi gibi yeni modellerle tanışmaya başladık. Kuşadası olarak dünyadaki dijitalleşme sürecine uzak kalmamalıyız. Kuşadası özelinde olabildiğince çağı yakalamak ve buradaki gençlerimizin ilgisini günümüze uygun eğitimlere yöneltmek amacındayız. Kuşadası İstasyon Topluluk Merkezi de bu amaçla kuruldu. Kuşadası Belediyesi olarak diğer eğitimlere de önem vereceğiz. Ancak yeni dünyadan asla uzak kalmayacağız. Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Habitat Derneği iş birliğinde kentimizi pandemi ile birlikte ortaya çıkan yeni turizmin merkezi haline getirmek amacıyla Kampinova projesini de yaşama geçireceğiz. Kampinova projesi ile Kuşadası’nı çağın yeni turist tipi olan dijital göçebeler ile tanıştıracağız” diye konuştu.

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