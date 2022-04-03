ADÜ'de 'İnsan Hakları, Şiddetle Sivil Mücadele ve Sosyal Arabuluculuk' paneli gerçekleşti

Adalet Bakanlığı ve HEGEM Vakfı ortaklığında; Manisa Celal Bayar Üniversitesi koordinatörlüğünde, Adnan Menderes Üniversitesi'nin de (ADÜ) paydaşı olduğu ve toplamda 25 devlet üniversitesi iş birliği ile yürütülen ‘İnsan Hakları, Şiddetle Sivil Mücadele ve Sosyal Arabuluculuk' Paneli Atatürk Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.



ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in moderatörlüğünde gerçekleşen HEGEM Vakfı Başkanı Adem Solak, HEGEM Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Proje Genel Koordinatörü Prof. Dr. Yahya Mustafa Keskin ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kazaz’ın konuşmacı olarak yer aldığı panele, ADÜ senatörleri katıldı.



"Arabuluculuğun toplumsal uzlaşı kültürüne katkısına inanıyoruz"

Panelin açılış konuşmasını yapan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Cumhurbaşkanlığı, 11. Kalkınma Planı, İnsan Hakları Eylem Planı ve Cumhurbaşkanlığı Genelgesi gereği, ‘İnsan Hakları, Şiddetle Sivil Mücadele ve Sosyal Arabuluculuk Bilincini Güçlendirici Saha Aktörleri Yetiştirme Projesi’ önemli bir proje; hayırlı olmasını diliyorum. Amacı temel insan haklarına yönelik en büyük risk olan şiddeti daha ortaya çıkmadan önlemek için aile, okul ve diğer sosyal ortamlarda etkin tedbirler almak; şiddet bağlamında yaşanan veya yaşanabilecek psikososyal travmalar riskine karşı, acilen koruyucuiyileştiricionarıcı hizmet modellerini hayata geçirerek bütün ülke düzeyinde sosyal dokuyu güçlendirmek, şiddetle ve suçla sivil mücadele ağı oluşturmak olan İnsan Hakları, Şiddetle Sivil Mücadele ve Sosyal Arabuluculuk Programı'nı önemsiyoruz. Arabuluculuğun toplumsal uzlaşı kültürüne katkısına inanıyoruz” dedi.



"Gelecekte daha barışçıl bir toplum oluşturabilmek amacındayız"

Kültürümüzde sosyal arabuluculuğun var olduğunu vurgulayarak konuşmasına başlayan HEGEM Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Proje Genel Koordinatörü Prof. Dr. Yahya Mustafa Keskin, “İnsan haklarını geliştirme bağlamında şiddetle sivil mücadele için çalışma yürütüyoruz. Projenin bir ayağı Adalet Bakanlığı diğer ayağı Şiddetle Sivil Mücadele Derneği ancak bizim için daha önemlisi 25 devlet üniversitesi ile onar yıllık protokoller imzalamış olmamız. Gelecekte daha barışçıl bir toplum oluşturabilmek, birbirini daha iyi anlayabilen, şiddet yerine barışı seçen insanların olacağı bir toplumu inşa etmek için üniversiteler ile birlikte çalışacağız” dedi.



"İnsan hakları ve şiddetle mücadele konusunda üniversiteler aktif rol almalı"

Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde İnsan Haklarını Güçlendirme ve Şiddetle Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Sosyal Arabuluculuk Koordinatörlüğü’nün kurulduğunu belirterek işleyişlerinden bahseden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kazaz, “Cumhurbaşkanlığı, 11. Kalkınma Planı, İnsan Hakları Eylem Planı’nda da yer aldığı üzere; özgür birey, güçlü toplum ve daha demokratik bir Türkiye için üniversitelerinde üzerlerine düşen görevi yerine getirmesi gerekiyor. Birçok alanda topluma dokunduğumuz gibi insan hakları ve şiddetle mücadele konusunda da üniversitelerin aktif rol alması önem taşıyor” dedi.



"Arabuluculuk şiddetle sivil mücadelede en etkili yol"

Arabuluculuğun, şiddetle sivil mücadelenin en etkili yolu olduğunu belirten HEGEM Vakfı Başkanı Adem Solak, arabuluculuğun diğer ülkelerde işleyişini dinleyicilerle paylaşarak, “İnsan hakları Eylem Planı’nın birçok faaliyeti var. Biz Adalet Bakanlığı adına 25 devlet üniversitesi, Küresel Gazeteciler Konseyi ve Arabulucu Avukatlar Derneği olarak Şiddetle Sivil Mücadele Formatörlüğü ve Sosyal Arabuluculuk faaliyetlerini yürütüyoruz. Cezalar arttırılarak suç ve şiddet önlenemez ancak öncelikli insan hakkı, şiddetsiz yaşama hakkıdır bu noktada arabuluculuğa büyük rol düşüyor. Farklı dallardan ve alanlardan akredite arabulucular olmasını önemsiyoruz. Üniversitelerin de katkısı ile güçlü çalışmalar ortaya koyacağız" ifadelerini kullandı.



Panel, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in, panelistlere teşekkür belgesi ve hediye takdimi ile sona erdi.

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