Kuşadasıspor - Kızılcabölükspor: 0-0

KUŞADASI, (DHA)STAT: Özer Türk

HAKEMLER: Serkan Eryılmaz (xx), Hicri Yıldırım (xx), Harun Günaydın (xx)

KUŞADASISPOR: Necati (xx) Emir (xx) (Dk. 60 Doğan x), Cihangir (x) (Dk. 60 Yusuf x), Ali (xx), Ömer Alp (xx), Murat (xx), Mehmet (xx), Atakan (xx), Hasan (x) (Dk. 70 Ozan x), Ferhat (x) (Dk. 90 Berkay), Özcan (xx)

KIZILCABÖLÜKSPOR: Muzaffer (xx) Ali (xx), Adem (xx), Mehmet Akif (x) (Dk. 90 Berke x), Mustafa Can (xx) (Dk. 46 Furkan x), Mehmet Kaan (xx) (Dk. 69 Mustafa Altun x) Yunus Emre (xx), Anıl (xx), Vedat (xx), Mehmet Can (xx) (Dk. 80 Alpay)

SARI KARTLAR:Ferhat, Mehmet, Cihangir, Özcan, Yusuf (Kuşadasıspor), Anıl, Mehmet Can, Mehmet Akif, Kaan (Kızılcabölükspor)TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Ege derbisinde Kuşadasıspor ile Kızılcabölükspor karşı karşıya geldi. İki takım girdikleri pozisyonları değerlendiremezken, golsüz tamamlanan maç sonunda hanelerine 1'er puan yazdırdı.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Kuşadası KUŞADASI

2022-04-03 16:13:15



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.