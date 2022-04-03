Kuşadasıspor - Kızılcabölükspor: 0-0

KUŞADASI, (DHA)STAT: Özer Türk
HAKEMLER: Serkan Eryılmaz (xx), Hicri Yıldırım (xx), Harun Günaydın (xx)
KUŞADASISPOR: Necati (xx) Emir (xx) (Dk. 60 Doğan x), Cihangir (x) (Dk. 60 Yusuf x), Ali (xx), Ömer Alp (xx), Murat (xx), Mehmet (xx), Atakan (xx), Hasan (x) (Dk. 70 Ozan x), Ferhat (x) (Dk. 90 Berkay), Özcan (xx)
KIZILCABÖLÜKSPOR: Muzaffer (xx) Ali (xx), Adem (xx), Mehmet Akif (x) (Dk. 90 Berke x), Mustafa Can (xx) (Dk. 46 Furkan x), Mehmet Kaan (xx) (Dk. 69 Mustafa Altun x) Yunus Emre (xx), Anıl (xx), Vedat (xx), Mehmet Can (xx) (Dk. 80 Alpay)
SARI KARTLAR:Ferhat, Mehmet, Cihangir, Özcan, Yusuf (Kuşadasıspor), Anıl, Mehmet Can, Mehmet Akif, Kaan (Kızılcabölükspor)TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Ege derbisinde Kuşadasıspor ile Kızılcabölükspor karşı karşıya geldi. İki takım girdikleri pozisyonları değerlendiremezken, golsüz tamamlanan maç sonunda hanelerine 1'er puan yazdırdı.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Kuşadası KUŞADASI
2022-04-03 16:13:15
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