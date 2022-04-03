Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü, annesi yaralandı

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Burhan CEYHAN Bahattin ALBAYRAK / AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde, devrilen traktörün sürücüsü Selçuk Akarı (47) yaşamını yitirdi, annesi Emine Akarı (65) yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Atça Mahallesi İncealan mevkiinde meydana geldi. Selçuk Akarı, kullandığı arkasında sepet takılı 09 U 2611 plakalı traktörün hakimiyetini toprak yolda kaybetti. Kontrolden çıkan traktör, savrulup devrildi. Devrilen traktörün altında kalan Selçuk Akarı yaşamını yitirirken, annesi Emine Akarı yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan Emine Akarı, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Anne Akarı'nın sağlık durumunun iyi olduğu hayata tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Selçuk Akarı'nın cesedi ise, güçlükle traktörün altından çıkartılıp, aynı hastanenin morguna gönderildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Sultanhisar Burhan CEYHAN / Bahattin ALBAYRAK

2022-04-03 17:15:51



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