MHP’li Baskın: “Biz politikacı değil, bir davanın takipçisiyiz”

MHP’nin Kurucu lideri Alparslan Türkeş’i ölüm yıldönümünde anan MHP Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın; “Biz politikacı değil, davanın takipçisiyiz” dedi.



Başbakan yardımcılığı olmak üzere devletin birçok kademesinde görev üstlenen Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) Kurucu Genel Lideri Alparslan Türkeş, vefatının 25. yılında anılıyor. Başbuğ Türkeş’i unutmayan MHP Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın ise bir anma mesajı paylaştı. Baskın, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Türklüğe dikkat çekerek “Bizim siyasetten muradımız, milletimize hizmet ve Allah'ın rızasını kazanmaktır. Sandıktan bize bir tek oy dahi çıkmasa, İslamdan, insaniyetçilikten ve Türkçülükten asla vazgeçmeyiz. Biz politikacı değil, bir davanın takipçisiyiz. Başbuğ Türkeş, mekanın cennet, Peygamber Efendimiz (s.a.v) komşun olsun Başbuğum” ifadelerine yer verdi.

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