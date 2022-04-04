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Aydın'da 'Üniversite Tanıtım ve Kariyer Günleri'nin açılışı gerçekleştirildi

İHA

Aydın'da 'Üniversite Tanıtım ve Kariyer Günleri'nin açılışı gerçekleştirildi

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Yükseköğretim Kurumları Tanıtım ve Kariyer Günleri'nin açılışı gerçekleştirildi.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geleneksel hale getirilen ve Korona virüs salgını dolayısıyla 2 yıl ara verilen 'Yükseköğretim Kurumları Tanıtım ve Kariyer Günleri' yeniden başladı. Aydın Lisesi Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlik çerçevesinde, Türkiye’nin bazı üniversiteleri ile ortaöğretim kurumlarının 12. sınıflarında eğitim gören öğrencileri buluştu. Etkinliğin açılışına Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, il ve ilçe milli eğitim müdür yardımcıları, şube müdürleri, okul yönetici ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte Türkiye'nin çeşitli illerindeki üniversiteleri bir araya getirerek öğrencilerle buluşturmaktan mutlu olduklarını belirten Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, "Korona virüs pandemisinden dolayı 2 yıl ara vermiş olduğumuz 'Yükseköğretim Kurumları Tanıtım ve Kariyer Günleri'ne kaldığımız yerden başladığımız için mutluyuz. Öğrencilerimizin tüm üniversiteleri tek tek gidip dolaşması mümkün değil. Bu şekilde üniversiteleri bir araya getirerek öğrencilerimize tanıtım yapmasını sağlıyoruz. Bu etkinlik vesilesi ile ilimize üniversitelerin değerli hocaları da öğrencilerimize 2 gün boyunca çeşitli konularda bilgilendirme toplantıları düzenleyecekler" diye konuşarak öğrencilere sınavda başarılar diledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş'un konuşmasının ardından 'Yükseköğretim Kurumları Tanıtım ve Kariyer Günleri'nin açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri öğrenciler ile birlikte stantları tek tek gezerek üniversiteler hakkında bilgi aldı.

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