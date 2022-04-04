Nazilli Belediyespor fırsat tepti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Kırşehir Belediyespor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Nazilli Belediyespor, Play-Off hattına yaklaşma fırsatını kaçırdı. Geçen hafta da evinde Uşakspor'a 1-0 kaybeden siyah-beyazlılar 10'uncu sırada yer alırken, 5'inci Tarsus İdman Yurdu'nu 5 puan geriden takibini sürdürdü. Teknik direktör Taner Öcal, 4 maçın kaldığını hatırlatarak, "Buradan 12 puan çıkarmayı hedefliyoruz. Son iki maçımızda 1 puan almak bizi üzdü. Elimizden gelen mücadelenin en iyisini yapacağız" dedi. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

2022-04-04 11:59:18



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.