Nazilli Belediyespor fırsat tepti

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Kırşehir Belediyespor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Nazilli Belediyespor, Play-Off hattına yaklaşma fırsatını kaçırdı. Geçen hafta da evinde Uşakspor'a 1-0 kaybeden siyah-beyazlılar 10'uncu sırada yer alırken, 5'inci Tarsus İdman Yurdu'nu 5 puan geriden takibini sürdürdü. Teknik direktör Taner Öcal, 4 maçın kaldığını hatırlatarak, "Buradan 12 puan çıkarmayı hedefliyoruz. Son iki maçımızda 1 puan almak bizi üzdü. Elimizden gelen mücadelenin en iyisini yapacağız" dedi. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)
2022-04-04 11:59:18
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