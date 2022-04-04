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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın’da vaka sayılarında düşüş devam ediyor

İHA

Aydın’da vaka sayılarında düşüş devam ediyor

Pandemide en güvenli kentlerden arasında yer alan Aydın’da, bu hafta vaka sayılarında yüzde 8 oranında düşüş yaşanırken, vaka sayılarındaki düşüş eğilimi bu hafta da devam etti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 97 binin üzerinde vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan korona virüs ile mücadele devam ediyor. Normalleşme sürecinin ardından Aydın’da sıkı tedbirler alınmaya devam ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı, illere göre haftalık korona virüs vaka sayıları tablosunda il genelinde bu hafta düşüş yaşandı. Aydın’da geçtiğimiz hafta yüzde 25 oranında düşüş göstererek yüz binde 163,49 olan vaka sayısı bu hafta da yüzde 8 düşüş oranı ile yüz binde 149,38 olarak gerçekleşti.

“Günlük vaka sayısı 242 oldu”
Aydın Valiliği ve Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışmalar ve alınan tedbirlerin yanı sıra vatandaşların aşıya erişebilirliği konusunda da örnek çalışmalar yapılmaya devam ediyor. Haftalık vaka sayılarının açıklanmaya başlandığı ilk günlerden bu yana il genelinde alınan tedbirler etkisini göstermiş, günlük vaka sayısı 10’a kadar düşmüştü fakat ülke genelindeki normalleşme sürecinin ardından yaşanan artışlar Aydın’ı da etkiledi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tablo çerçevesinde yapılan hesaplamalara göre 1925 Mart tarihleri arasında Aydın'da günde ortalama 242 vaka görülürken, bu rakam bir haftada bin 694'e ulaştı. Geçtiğimiz hafta ortalama bin 854 olan haftalık vaka sayısı ise bu hafta düşüş yaşayarak bin 694 oldu.

Haftalık vakalar ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; "1925 Mart arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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