Sanatın sesi Didim'de yükseldi

Didim Belediyesi'nin katkılarıyla Didim Müzik Derneği tarafından düzenlenen Türk Sanat müziği konserine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.



Didim Belediyesi vatandaşları kültürsanat etkinlikleri ile buluşturmaya devam ediyor. Didim Belediyesi'nin katkılarıyla, Didim Müzik Derneği (DİMDER) tarafından Türk Sanat Müziği konseri düzenlendi. Didim Ticaret Odası Aytaç Nurullah Kocabıyık Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, farklı meslek grubundan gelen koro üyeleri seyircilere unutulmaz dakikalar yaşattı. Konsere Didim Belediyesi Başkan Yardımcıları Yusuf Deveci ve Öznur Gündoğdu da katıldı. Seyirciler konser sonunda koro üyelerini ayakta alkışladı. Didim Belediyesi Başkan Yardımcısı Öznur Gündoğdu, performanslarından dolayı koro üyelerine teşekkür ederek Koro Şefi Seher Giray'a çiçek takdim etti.

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