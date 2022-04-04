Nazilli Belediyesi Mezbaha Tesisleri’ne seperatör makina alımı yapıldı

Nazilli Belediyesi tarafından teknolojik yeniliklere ve hijyen koşullarına uygun olarak restore edilen Mezbaha Tesisleri’ne 100 tonluk havuz inşa edilerek katı gübre seperatörü kazandırıldı.



Nazilli Belediyesi tarafından 1996 yılından bu yana yaklaşık 5 bin 371 metrekare alanda hizmet veren ve günümüz koşullarına uygun olarak restore edilen Mezbaha Tesisleri’ne 100 tonluk havuz inşa edilerek katı gübre seperatörü kazandırıldı.



Kötü kokunun ortadan kaldırılması, üreticilere kaliteli gübre sağlanması ve yer altı sularının korunması için söz konusu çalışmaların büyük önem taşıdığına dikkat çeken Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Hayvanların kesimi sırasında içerisinden çıkan işkembe ve diğer atıkların hepsi 100 tonluk havuzun içerisinde biriktirilecek. Daha sonra homojen bir şekilde karıştırdıktan sonra gübre seperatörünün içerisine aktarılacak. Çıkan atıklar kuru olarak çıkmış olacak. Çıkan kuru atıkların da gübre olarak değerlendirilmesi mümkün olacak. Gayet de kaliteli bir gübre. Çıkan sıvı kısım ise arıtma tesisine gönderilecek. Bizim için en önemli faydası da arıtma tesisi yolunda hiçbir birikme, tıkanma yaşanmayacak. İşkembe atıkları da kurutulmuş olduğu için temiz bir gübre olarak değer kazanmış olacak. Aldığımız seperatör mezbahamızın tüm kapasitesini kaldırabilecek düzeyde. Bir nevi geri dönüşüm yapmış olacağız. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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