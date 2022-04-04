Şehit polis memuru Babayiğit, gözyaşları içerisinde uğurlandı

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Silahını temizleyen meslektaşı tarafından kazaen vurulması sonrası şehit düşen polis memuru Aytaç Babayiğit (48), Muğla’daki resmi tören sonrasında memleketi Aydın’da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliğinde dün gece saatlerinde mesai arkadaşının temizlediği silahından çıkan kurşunla vurulan ve hastanede şehit düşen Aydınlı polis memuru 48 yaşındaki Aytaç Babayiğit’in cenazesi, Muğla Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenen törenin ardından baba ocağı Aydın’ın Efeler ilçesine gönderildi. Baba evine getirilerek helallik alınan şehidin naaşı, öğle namazını müteakip Bey Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından, sevenlerinin gözyaşları arasında Kemer Mezarlığı’na defnedildi. Üç çocuk babası polis memuru Babayiğit’in ani ölümü, ailesi başta olmak üzere Aydınlıları yasa boğdu.

Düzenlenen cenaze törenine şehidin ailesi, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, siyasi parti temsilcileri, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

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