Şehit polis memuru Babayiğit, gözyaşları içerisinde uğurlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit polis memuru Babayiğit, gözyaşları içerisinde uğurlandı

İHA

Şehit polis memuru Babayiğit, gözyaşları içerisinde uğurlandı

Silahını temizleyen meslektaşı tarafından kazaen vurulması sonrası şehit düşen polis memuru Aytaç Babayiğit (48), Muğla’daki resmi tören sonrasında memleketi Aydın’da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliğinde dün gece saatlerinde mesai arkadaşının temizlediği silahından çıkan kurşunla vurulan ve hastanede şehit düşen Aydınlı polis memuru 48 yaşındaki Aytaç Babayiğit’in cenazesi, Muğla Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenen törenin ardından baba ocağı Aydın’ın Efeler ilçesine gönderildi. Baba evine getirilerek helallik alınan şehidin naaşı, öğle namazını müteakip Bey Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından, sevenlerinin gözyaşları arasında Kemer Mezarlığı’na defnedildi. Üç çocuk babası polis memuru Babayiğit’in ani ölümü, ailesi başta olmak üzere Aydınlıları yasa boğdu.
Düzenlenen cenaze törenine şehidin ailesi, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, siyasi parti temsilcileri, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

1 haftada 1 kilo uyuşturucu ele geçirildi Aydın’da uyuşturucuya geçit yok
YEREL HABERLER 1 haftada 1 kilo uyuşturucu ele geçirildi Aydın’da ...
Nazilli Belediyesi Mezbaha Tesisleri’ne seperatör makina alımı yapıldı
YEREL HABERLER Nazilli Belediyesi Mezbaha Tesisleri’ne seperatör ...
Kuşadası'nda trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kuşadası'nda trafik kazası: 2 yaralı
Aydın Barosu’nda seçim hazırlıkları erken başladı Adaylığını açıklayan Av. Yakan: Avukatların yüzde 60’ı asgari ücretin altında gelir elde ediyor
YEREL HABERLER Aydın Barosu’nda seçim hazırlıkları erken ...
Sanatın sesi Didim'de yükseldi
YEREL HABERLER Sanatın sesi Didim'de yükseldi
Aydın’da vaka sayılarında düşüş devam ediyor
YEREL HABERLER Aydın’da vaka sayılarında düşüş devam ediyor
Nazilli Belediyespor fırsat tepti
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor fırsat tepti
Aydın'da 'Üniversite Tanıtım ve Kariyer Günleri'nin açılışı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Aydın'da 'Üniversite Tanıtım ve Kariyer Günleri'nin ...
ADÜ'nün de iş birliğinde düzenlenen '2. Erişilebilir Kütüphaneler Çalıştayı' Mayıs ayında gerçekleştirilecek
YEREL HABERLER ADÜ'nün de iş birliğinde düzenlenen '2. Erişilebilir ...
Söke Belediyespor Masa Tenisi'nde sezonu 9 kupayla kapattı
YEREL HABERLER Söke Belediyespor Masa Tenisi'nde sezonu 9 kupayla ...
Aydınlı polis memuru şehit oldu
YEREL HABERLER Aydınlı polis memuru şehit oldu
MHP’li Baskın: “Biz politikacı değil, bir davanın takipçisiyiz”
YEREL HABERLER MHP’li Baskın: “Biz politikacı değil, bir davanın ...
Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden çiftçilere 'koruma çerçevesi' uyarısı
YEREL HABERLER Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden çiftçilere ...
Buharkent MYO’da düşünme becerileri eğitimi gerçekleşti
YEREL HABERLER Buharkent MYO’da düşünme becerileri eğitimi ...
57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Aydın’dan geçecek
YEREL HABERLER 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Aydın’dan geçecek
Yıldızspor, Alaçatı’dan bir puanla döndü
YEREL HABERLER Yıldızspor, Alaçatı’dan bir puanla döndü
Aydın’da av ve yaban hayvanı özel üretim tesisi denetlendi
YEREL HABERLER Aydın’da av ve yaban hayvanı özel üretim tesisi ...
Nazilli Ticaret Odası’ndan geleneksel iftar buluşması
YEREL HABERLER Nazilli Ticaret Odası’ndan geleneksel iftar buluşması
Kuşadası’ndan Yunanistan adalarına feribot seferleri başladı
YEREL HABERLER Kuşadası’ndan Yunanistan adalarına feribot seferleri ...
Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü, annesi yaralandı
YEREL HABERLER Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü, annesi ...
Kuşadasıspor - Kızılcabölükspor: 0-0
YEREL HABERLER Kuşadasıspor - Kızılcabölükspor: 0-0
Bağlı bulunduğu ilçeden büyük olan Tekeler Mahallesi dikkatleri üzerine çekiyor Mahalle muhtarı belediye başkanı gibi ilgi görüyor
YEREL HABERLER Bağlı bulunduğu ilçeden büyük olan Tekeler Mahallesi ...
Kuşadası'ndan Sisam'a 2 yıl sonra ilk feribot seferi
YEREL HABERLER Kuşadası'ndan Sisam'a 2 yıl sonra ilk feribot seferi
ADÜ'de 'İnsan Hakları, Şiddetle Sivil Mücadele ve Sosyal Arabuluculuk' paneli gerçekleşti
YEREL HABERLER ADÜ'de 'İnsan Hakları, Şiddetle Sivil Mücadele ve ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.