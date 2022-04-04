TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan, Başkan Sağel’e Sürpriz

Söke Ticaret Borsası Başkanı Nejat Sağel'e doğum günü sürprizi TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan geldi.



Ankara'da TOBB'nde yapılan oda ve borsalar istişare toplantısında, oda ve borsa başkanları bir araya geldi. Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı A. Nejat Sağel'e doğum günü sürprizini TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yaptı. Sahnede pasta kesimine davet edilen Söke Borsa Başkanı Nejat Sağel'e 64. yaş doğum günü pastası kesildi.



Söke Ticaret Borsası Başkanı Nejat Sağel; "Bu sene yaş günümü TOBB da Birlik Başkanım Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte pastayı keserek kutladım. Güzel bir sürpriz oldu. Teşekkür ederim" dedi.

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