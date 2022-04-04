Kadın Sağlığı Eğitim Projesi Germencik'te tanıtıldı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy'un koordinatörlüğünde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Kadın Sağlığı Eğitim Projesi'nin tanıtım toplantısı Germencik’te gerçekleştirildi.



Belediye Konferans Salonunda gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy, Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç ve eşi Figen Anlı Gülenç, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş ve eşi Havva Öndeş, Cumhuriyet Savcısı Ozan Oğuz ve eşi Cumhuriyet Savcısı Müge Kutayer Oğuz, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Nacar ve eşi Fatma Nacar, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm.Dr. Gülnur Saruhan, İlçe Sağlık Müdürü Uzm Dr. Enes Kerman, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.



Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Gülnur Saruhan tarafından kadınlara yönelik olarak meme kanseri, rahim ağzı kanseri, kanserde erken teşhisin önemi, sağlıklı beslenme, kadına yönelik şiddet gibi kadın sağlığı ile ilgili eğitim verildi.

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