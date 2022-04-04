Nazilli Belediyesi Ocaklı’da yatırımlarını sürdürüyor

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Ocaklı Mahallesi’nde muhtarlık binası ve yol yenileme, bakım, onarım çalışmalarını tamamladı.



Nazilli Belediyesi ekipleri merkez ve kırsal mahallelerde yatırımlarına devam ediyor. Son olarak Ocaklı Mahallesi’nde eski ve kullanışsız durumdaki muhtarlık binasını yenileyen ekipler, akabinde alt yapı çalışmaları Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanan mahalle içi yollarda parke taşı döşemesi gerçekleştirdi.



Çalışmalarından dolayı Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve belediye ekiplerine teşekkür eden Mahalle Muhtarı Ahmet Yalçın, “Yolumuzun önce kanalizasyonu yapıldı. Sonrasında bozulan yolumuz Nazilli Belediyesi tarafından yenilendi. Muhtarlık binamızda 3 ayrı bölüm var. Bir alan sağlık ocağı olarak kullanılıyor. Diğer bölümü Halk Eğitim’in açacak olduğu kurs için hazırladık. Gerekli tamirat ve tadilatları belediyemiz tarafından yapıldı. Vatandaşlarımız için dikişnakış kursu açıldı. Emeği geçen herkese şahsım ve mahallem adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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