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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, Başkan Karalar'ı ağırladı

İHA

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, Başkan Karalar'ı ağırladı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarette Başkan Çerçioğlu, Başkan Karalar'a Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin uyguladığı tarım politikaları ve bu alanda hayata geçirdiği projelerle ilgili bilgi verdi. Başkan Karalar; ekonomik, hijyenik ve kaliteli et ürünlerinin yanı sıra yerel kooperatif ürünlerinin tüketiciyle buluşturulduğu Halk Ege Et gibi başarılı projelerindan dolayı Başkan Çerçioğlu’nu tebrik etti. Kendilerini misafir etmekten dolayı mutluluk duyduklarını söyleyen Başkan Çerçioğlu, Başkan Karalar'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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