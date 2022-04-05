ADH’de değerlendirme toplantısı yapıldı

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Aydın Devlet Hastanesi’nde bölüm kalite sorumluları ile değerlendirme toplantısı yapıldı.



Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde, hastane yönetimi ile hizmet sunumuna yönelik bölüm kalite sorumluları ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, kurumsal amaç ve hedefler doğrultusunda yürütülmekte olan faaliyetler değerlendirildi. Nisan ayı içerisinde hastanede yapılacak olan kalite değerlendirmeleri için iyileştirme çalışmaları planlandı.

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